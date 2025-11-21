Este sábado el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) llevará adelante una doble jornada artística con entrada libre y gratuita, en el marco del Día de la Música y en homenaje a Santa Cecilia, patrona de la ciudad y de los músicos. Las actividades se desarrollarán en dos espacios emblemáticos: la Casa sobre el Arroyo y Villa Mitre.

Ads

A las 14:00 el joven pianista marplatense Joaquín Oliva Uberuaga, de reconocida proyección internacional, ofrecerá un concierto en los jardines de la Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998). El repertorio incluirá dos obras de Alberto Williams, en conmemoración del 163° aniversario de su nacimiento, junto a la Sonata N°26 de Beethoven y la Sonata N°2 de Chopin. En caso de condiciones climáticas adversas, el evento será suspendido.

Más tarde, a las 16:00 se realizará la tercera edición del Encuentro de Orquestas y Bandas Juveniles e Infantiles del Sudeste en Villa Mitre (Lamadrid 3870). Participarán la Orquesta Municipal Infanto Juvenil de General Pueyrredon, la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Balcarce y la Orquesta Latinoamericana de La Casita de los Pibes de La Plata. El encuentro propone un concierto colectivo que vincula proyectos musicales de distintas localidades.

Ads

Puede interesarte

“Será una tarde inolvidable para disfrutar al aire libre, conocer el progreso de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil a lo largo del año y compartir las nuevas obras que nos ofrecerán las orquestas vecinas”, expresó el maestro Claudio Corradini, director del organismo anfitrión: “Villa Mitre es un espacio cálido y familiar, ideal para acercarse con reposeras o sillitas y disfrutar del encuentro bajo el sol, rodeados de música, alegría y espíritu colectivo”.

La Orquesta Municipal Infanto Juvenil de General Pueyrredon es un proyecto que promueve la integración social y artística de niños y jóvenes, con objetivos como la contención, el desarrollo emocional e intelectual y la realización personal desde temprana edad. Bajo la dirección de Corradini, se enseñan instrumentos de cuerda, aerófonos y percusión de mano y baqueta. Actualmente, participan 150 estudiantes distribuidos en seis sedes barriales: Las Heras, Libertad, Centenario, La Gloria de la Peregrina, Sierra de los Padres y Cerrito Sur.

Ads

La Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Balcarce, creada en septiembre de 2021 por la Subsecretaría de Cultura y Educación, convoca a niños y adolescentes de todos los niveles socio-culturales, con una metodología centrada en la práctica orquestal. Cuenta con 78 integrantes, un equipo docente de cinco profesores, la intervención de una musicoterapeuta y la coordinación de la gestora cultural Celeste Ridao.

Puede interesarte

Por su parte, la Orquesta Latinoamericana de La Casita de los Pibes, con más de diez años de trayectoria, nació en el barrio Villa Alba de La Plata en el marco del Programa Nacional Andrés Chazarreta. Su propuesta combina sonoridades folklóricas y latinoamericanas, con arreglos originales que han sido presentados en giras nacionales e internacionales. En 2019 participaron del Festival Colombia Canta y Encanta en Medellín, y en 2024 celebraron su décimo aniversario con un concierto en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata.