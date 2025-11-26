Este jueves y viernes, el índice de riesgo de incendios forestales será muy alto en el partido de General Pueyrredon, según informaron autoridades locales. Ante esta situación, se solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención y responsabilidad en el uso del fuego.

Entre otras cuestiones, se recomienda expresamente no quemar pastizales, restos de poda ni residuos; no arrojar colillas de cigarrillos; no dejar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; y encender fogatas únicamente en áreas permitidas y asegurarse siempre de apagarlas.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier eventualidad, la población debe comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia: 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.

