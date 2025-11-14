La Municipalidad alertó sobre el alto riesgo de incendios forestales hoy y mañana
Durante estas 48 horas, General Pueyrredon atraviesa condiciones meteorológicas y ambientales que favorecen la propagación del fuego.
Durante estas 48 horas, General Pueyrredon atraviesa condiciones meteorológicas y ambientales que favorecen la propagación del fuego.
Es para mañana y el viernes, cuando el índice será “muy alto”. Solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención y responsabilidad en el uso del fuego.