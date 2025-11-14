La Municipalidad informó que durante el índice de riesgo de incendios forestales será, entre hoy y mañana, muy alto en todo el distrito. Esta situación se debe a condiciones meteorológicas y ambientales que favorecen la propagación del fuego.

Ante este escenario, se solicitó a la comunidad extremar los cuidados y evitar conductas que puedan generar focos ígneos, especialmente en zonas rurales, forestales y baldíos.

En ese contexto, se recomendó no quemar pastizales, restos de poda ni residuos; no arrojar colillas de cigarrillos encendidas; no dejar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; y para quienes hagan fogatas en áreas permitidas, asegurarse de apagarlas completamente antes de retirarte.

Sobre el índice de peligro de incendio, señalaron que evalúa la facilidad de ignición, velocidad de propagación, dificultad de control e impacto del fuego, en función de factores como la vegetación, la topografía y las condiciones meteorológicas.

Este riesgo se clasifica en cinco clases de peligro, que indican el grado de propagación que podría tener un incendio si se produjera: Muy bajo; Bajo; Moderado; Alto; y Muy alto. Durante estos días, General Pueyrredon se encuentra en la categoría más elevada, por lo que se solicita la colaboración de toda la ciudadanía para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida, el ambiente y los bienes comunes.

