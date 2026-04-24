Circulaba por Chapadmalal sin VTV, seguro ni patente y fue interceptado tras una maniobra de riesgo
El conductor fue infraccionado y su licencia quedó a disposición del Juzgado de Faltas. Ocurrió en la Ruta 11 y todo fue registrado en video.
El conductor fue infraccionado y su licencia quedó a disposición del Juzgado de Faltas. Ocurrió en la Ruta 11 y todo fue registrado en video.
Es para mañana y el viernes, cuando el índice será “muy alto”. Solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención y responsabilidad en el uso del fuego.
Así lo aseguró el secretario de educación Municipal Luis Distéfano. Por otro lado, destacó la inversión de "$60 millones que se destinó a la infraestructura escolar". "El algo histórico", agregó.