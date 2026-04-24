Agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires interceptaron hoy a un conductor que realizaba maniobras de riesgo en la Ruta 11, a la altura de Chapadmalal, y retiraron de circulación el vehículo por múltiples irregularidades.

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Las imágenes del operativo, registradas por cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, documentan la peligrosa maniobra y las condiciones en las que circulaba el vehículo, aportando evidencia objetiva y mayor transparencia en cada intervención.

El procedimiento se inició tras detectar un sobrepaso en doble línea amarilla -una de las maniobras más peligrosas en ruta-, a lo que se sumó que el vehículo circulaba con carga sobresaliente sin señalización ni condiciones reglamentarias.

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Durante la inspección, los agentes constataron que la camioneta no tenía chapas patentes colocadas, carecía de seguro obligatorio, no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y transportaba la carga sin los correajes de seguridad exigidos.

Ante esta situación, se procedió a retener la licencia de conducir, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Mar del Plata, y se labraron las actas correspondientes por las infracciones detectadas.

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El adelantamiento en doble línea amarilla está prohibido por la Ley Provincial de Tránsito N°13.927, ya que implica un alto riesgo al impedir la correcta visibilidad del tránsito en sentido contrario.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que estos controles buscan prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de la normativa, con una política de tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo la vida en las rutas.