La ciudad concentra uno de los principales puertos pesqueros del país, donde la merluza se lleva el primer lugar en capturas y consumo. Desde filets al horno hasta empanadas y cazuelas, este pescado se convierte en un clásico infaltable en la mesa de los marplatenses.

Mar del Plata no solo es reconocida como la capital turística del verano, sino también como el principal puerto pesquero de la Argentina. Entre las especies más capturadas, la merluza hubbsi se lleva el primer puesto: representa gran parte de la actividad económica del puerto local y es, al mismo tiempo, el pescado más consumido en los hogares argentinos.

Su carne blanca, magra y de sabor suave la convierten en una opción versátil, nutritiva y accesible. Además, aporta proteínas de alta calidad, minerales como fósforo y potasio, y ácidos grasos Omega-3, fundamentales para la salud cardiovascular.

Recetas clásicas con merluza

La gastronomía marplatense ha sabido aprovechar esta abundancia y transformarla en platos populares y fáciles de preparar:

Filet de merluza al horno : con limón, perejil, ajo y un toque de aceite de oliva, acompañado con papas al natural.

: con limón, perejil, ajo y un toque de aceite de oliva, acompañado con papas al natural. Milanesas de merluza : una alternativa más liviana a la tradicional de carne, ideales para chicos y grandes.

: una alternativa más liviana a la tradicional de carne, ideales para chicos y grandes. Empanadas de pescado : con cebolla, morrón y huevo duro, muy típicas en las rotiserías de la ciudad.

: con cebolla, morrón y huevo duro, muy típicas en las rotiserías de la ciudad. Cazuela marinera : donde la merluza se combina con otros frutos de mar como langostinos y mejillones.

: donde la merluza se combina con otros frutos de mar como langostinos y mejillones. Tacos de merluza: opción moderna que gana espacio en los locales de cocina fusión.

En los últimos años, chefs marplatenses han revalorizado este producto local, llevándolo también a platos gourmet con salsas suaves, vegetales grillados y presentaciones innovadoras.

Una tradición que se mantiene

La merluza no solo representa un motor económico para Mar del Plata, sino también una parte de su identidad gastronómica. Ya sea en restaurantes de la costa, en mercados barriales o en la mesa de los vecinos, este pescado sigue siendo el gran emblema del puerto.

