Es de público conocimiento que en Mar del Plata están las mejores medialunas del país y el turismo siempre halagó los productos marplatenses ya que son inigualables. Quizás por su calidad de productos, por su pasión en la elaboración o por la gran habilidad de los profesionales locales. Sin embargo, en esta oportunidad, se destacaron dos creaciones.

En ese sentido y a modo de afirmación, dos pasteleros de la ciudad obtuvieron grandes premios a nivel nacional: Fabian Merlo se consagró como ganador del Campeonato de pan dulce y por su parte, Gustavo García se llevó el premio en el Campeonato de Medialunas con su producto salado.

"Estamos muy contentos por este reconocimiento. Teníamos muchas expectativas porque nos veníamos preparando hace mucho tiempo. Yo soy campeón nacional del pan dulce genovés y estuve en el de milanés, el tradicional que conocemos todos, que viene en un molde de papel que es un poco más alto. El primero que fue con el que participé y gané es el que viene tipo media esfera, no lleva molde y se ubica en una bandeja para llevarlo a cocción", dijeron.

"El cupo de la competencia estaba completo, éramos 30 participantes de todo el país y nos encontramos con un nivel de productos muy bueno. Si bien este pan dulce lo podíamos llevar hecho desde Mar del Plata y presentarlo terminado, consideramos que como era una semana de elaboración, hacerlo allá era la mejor opción para presentarlo fresco, con buena humedad y aromas", adhirieron.

"Por suerte contamos con la generosidad de la escuela de Buenos Aires, donde nos permitieron elaborarlo un día antes de la presentación. Así pudimos presentar un producto muy fresco, de la mejor manera", sumaron los profesionales.

Y agregaron: "Había un nivel muy alto con participantes de todos lados pero la experiencia y el aprendizaje fue muy bueno. En mi caso, fue la primera vez que vine a competir y es algo muy lindo para el crecimiento personal y para la escuela también. Gracias a dios pudimos traer el primer premio".

"Hice las dos medialunas pero salí primero con las saladas. La idea del jurado fue que no se pierda el producto de Mar del Plata porque hoy se vende mucho el croissant pero como es algo nuestro, no quieren que se deje de lado. La ciudad tiene la mejor medialuna del país, no hay como las nuestras", indicaron los pasteleros.

"Esto significa un gran mérito para la escuela de pastelería local. Nos reconocieron que somos cuna de muchos pasteleros exitosos. En el instituto formamos varios profesionales cada año, los cuales siempre llegan a trabajar en hoteles cinco estrellas, en emprendimientos propios en Europa. Eso nos ayuda a elevar el nivel de aprendizaje, capacitándonos hasta nosotros mismos, para levantar cada día un poco más la vara", finalizaron García y Merlo.