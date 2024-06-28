medialunas

La medialuna salada y el pan dulce marplatense, los mejores del país
Dos pasteleros locales se consagraron campeones argentinos en un Campeonato que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.
Dos pasteleros locales se consagraron campeones argentinos en un Campeonato que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.
La cita será el 7 y 8 de febrero en Punta Mogotes con shows, concursos, talleres y la tradicional búsqueda de la medialuna más grande del mundo.
El servicio es brindado por la misma empresa que lo hacía durante la gestión de Alberto Fernández.
Fue realizado en el marco de la 53° Fiesta Nacional de la Nieve, que contó con el concurso de hacheros y tortas, el desfile del pullover y la elección de la Reina Nacional de la Nieve, además de los shows de Trueno y Emanero.
Se realizó en la ciudad por primera vez este sábado.
La sucursal ubicada en Buenos Aires entre Belgrano y Moreno volvió a recibir clientes dentro de su salón este sábado. Seis trabajadores fueron reincorporados y, a medida que sea rentable, tomarán a más personas. "Los hermanos Lotero dejaron 96 millones de deuda, algo nunca visto en nuestra ciudad",