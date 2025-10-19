En una conferencia de prensa realizada en la Asociación de Empleados de Casino (25 de Mayo 2847), quedó oficialmente presentada la tercera edición de la Fiesta de la Medialuna, el evento que rinde homenaje al producto gastronómico ícono de Mar del Plata.

La comisión organizadora detalló que las actividades se desarrollarán los días 7 y 8 de febrero en el Complejo Punta Mogotes, en la recientemente inaugurada Plaza “44 Héroes del ARA San Juan”.

“El objetivo es seguir creciendo año a año, consolidando esta celebración que combina tradición, trabajo y cultura, y que busca superarse en cada edición”, expresaron desde la organización.

El programa incluirá una variada grilla artística con representantes locales, seminarios de pastelería y panadería, juegos, sorteos y el tradicional certamen a la mejor medialuna, con categorías dulce, salada, de autor y sin TACC. Además, se intentará batir nuevamente el récord de la medialuna más grande del mundo.

En esta ocasión, también se anunció que el festejo tendrá proyección nacional, ya que en el invierno de 2026 se llevará adelante una edición en la provincia de La Rioja.

El evento cuenta con el acompañamiento del Sindicato de Panaderos, de Pasteleros y de Empleados de Comercio. Durante la presentación estuvieron presentes Andrés Roa, coordinador de Cultura de Personas con Discapacidad, y Marcos Ariel Cianni, director provincial de Deporte Social, en el marco del trabajo conjunto entre el Sindicato de Panaderos y los Juegos Bonaerenses, a través de un taller de pastelería destinado a jóvenes con discapacidad.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Panaderos, Matías Coronel, destacó: “Esta fiesta es un orgullo marplatense que une a los trabajadores, a la comunidad y al turismo en una propuesta inclusiva y con identidad propia”.