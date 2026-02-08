La Fiesta de la Medialuna celebra su tercera edición en Mar del Plata y se consolida como uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la ciudad. Con una importante afluencia de vecinos y turistas, la propuesta volvió a reunir a productores, emprendedores y artistas en una jornada que combinó identidad local, sabores tradicionales y una fuerte impronta cultural.

En esta edición, el festival sumó la participación de elaboradores provenientes de La Rioja y de la ciudad bonaerense de Azul, reforzando su perfil federal y proyectando a la medialuna como un producto emblemático de Mar del Plata hacia todo el país. Durante la jornada también se realizó la designación de la nueva Reina de la Medialuna, representante cultural y turística del evento.

Uno de los espacios más valorados fue la carpa cultural, donde se desarrollaron charlas y capacitaciones vinculadas a la pastelería y la panadería, además de contenidos sobre manipulación segura de alimentos, contaminación cruzada, productos sin TACC y celiaquía. La propuesta amplió así su alcance, incorporando instancias formativas y de concientización.

El festival también hizo foco en la inclusión, con la participación en la grilla artística de una banda integrada por personas con discapacidad del Sindicato de Empleados de Comercio. La presencia de este tipo de iniciativas fue destacada por la organización como parte del crecimiento integral del evento.

Desde la organización señalaron que la Fiesta de la Medialuna crece año a año, tanto en cantidad de productores como en propuestas, y adelantaron que ya se trabaja en la posibilidad de llevar el evento a otras provincias, como La Rioja, en articulación con productores locales y regiones vecinas como Catamarca y San Juan. Además, se proyecta una edición de invierno pensada especialmente para las infancias, con chocolate, medialunas y teatro infantil.

Entre los momentos más esperados de esta edición, este domingo se presentará la medialuna más grande del mundo y se entregarán premios a la mejor medialuna dulce, salada y de autor. Como novedad, se incorporó la categoría “medialuna del día a día” y se mantuvo el concurso a la mejor medialuna sin TACC, reafirmando el compromiso con la inclusión alimentaria.

La Fiesta de la Medialuna continúa este domingo de 10 a 21, con entrada libre y gratuita, en la Plaza 44 Héroes de Ara San Juan, ofreciendo una experiencia pensada para toda la familia y consolidándose como un evento identitario de la ciudad.