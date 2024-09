En medio de una guerra de filtraciones de chats y audios, este jueves se presentó en Comodoro Py la madre de Fabiola, Miriam Yáñez Verdugo, para declarar en el caso por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y ratificó los presuntos maltratos y golpes del ex presidente.

Uno de los datos mas fuertes que contó ante el fiscal Ramiro González apuntó a un episodio que ocurrió dentro de la Quinta de Olivos cuando Fabiola estaba embarazada. Sostuvo que Alberto Fernández "la tiró al piso" cuando cursaba el octavo mes de embarazo. Ella fue testigo de la escena.

Fabiola ya había contado que Fernández la golpeó estando embarazada e incluso en los chats que se filtraron aparecen menciones a ese episodio.

Al avanzar en su declaración testimonial, la madre de Yáñez confirmó algo que su hija había planteado ante la fiscalía: "Él la amenazaba constantemente diciéndole que le iba a sacar al chico", por su hijo Francisco.

También indicó que hubo todo tipo de "zamarreos y empujones que la dejaron llorando en el piso".

Respecto a las agresiones que padeció su hija, Miriam Yáñez también dijo ante el fiscal que le vio a su hija "los cuatro dedos en su mejilla dibujados". En el detalle de las acusaciones que se le formulan a Fernández, se planteó que durante el primer semestre de 2023, en horarios de la noche, “con habitualidad golpeaba con la mano abierta a Fabiola Yáñez", dejándole la mejilla "hirviendo", lo que provocaba que ella se fuera angustiada a la casa de huéspedes de Olivos.

Sobre ese punto, González registró la declaración de Fabiola: “En julio de 2023 le dijo a Fernández que ella no aguantaba más, que se iba a ir, a lo que el nombrado le propinó otro cachetazo. A partir de allí, decidió instalarse en la casa de huéspedes junto a su hijo y su madre. Pese a ello, Fernández se presentaba y entraba de manera violenta a la casa de huéspedes, dando portazos”.

Este jueves, la madre de la ex primera dama avaló ese relato. "Esa noche empezó a llamarla desde la casa principal a Huéspedes", dijo, y añadió que Alberto Fernández la “llamó como 500 veces” hasta que atendió y le pidió "que la deje descansar a Fabiola, y él le decía que tenía que volver porque la gente no podía saber que no vivían juntos".

Cuando el fiscal le consultó sobre el moretón en el ojo derecho, que constituye uno de los nueve hechos imputados a Alberto Fernández, la madre señaló: “Ella va a Misiones muy bien maquillada y cuando llegó me mostró y vi el golpe, por dos días lo vi.”

“A mí no me podía mentir, me dijo que (el ex presidente) le había pegado un manotazo”, agregó.

El fiscal González la citó después de entender que cumplió un rol preponderante en diversos momentos en los que se desarrollaron varios de los nueve hechos imputados al ex presidente. La mujer viajó al país desde Madrid, donde acompaña a su hija quien está instalada allí desde diciembre pasado, antes de que Fernández dejara el poder.

La declaración de la madre de Fabiola se da en un clima enrarecido por las filtraciones de chats y audios. Ayer se conoció un audio donde el ex presidente maltrata e insulta a Yañez. El hecho ocurrió dentro de la Quinta de Olivos cuando aún estaban en pareja.

En paralelo, Fernández filtró conversaciones con la madre de Fabiola que van desde 2017 hasta 2022 donde hablan de la preocupación por el consumo de alcohol de la ex primera dama. La estrategia del ex presidente, por ahora, apunta a intentar desprestigiar a Fabiola.

Fuente: Clarín