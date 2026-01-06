La segunda temporada de The Pitt se estrenará este jueves, como plato fuerte de la semana en plataformas. Además llegarán la temporada 4 de Industry, El y ella con Tessa Thompson y Jon Bernthal, la temporada 2 de Mil golpes y la temporada 21 de Grey’s anatomy.

SERIES

Miércoles 7

High Potential // Temporada 2, Parte 2

-Disney+

-Retoma la historia de Morgan (Kaitlin Olson), una madre soltera de inteligencia extraordinaria cuyo talento atípico para descifrar crímenes la conduce a una alianza tan inesperada como eficaz con un detective experimentado (Daniel Sunjata).

Jueves 8

El y ella

-Netflix

- Una pareja en crisis pone en juego sus habilidades -él como policía, ella como periodista- para esclarecer un asesinato, mientras ambos se investigan mutuamente como posibles sospechosos. Con Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber.

Joven secuestrada

-Paramount+

-La vida de dos hermanas se quiebra cuando Lily es secuestrada por su profesor. Años después logra escapar, pero el regreso a la libertad revela un mundo transformado. Mientras su familia intenta recomponerse, su captor continúa prófugo.

The Pitt // Temporada 2

-HBO Max

-La serie retoma la historia meses después, en la antesala del sabático previsto del doctor Robby. La rutina del centro de traumatología se ve abruptamente alterada por la aparición de un bebé abandonado, dando inicio a una jornada extrema, atravesada por sacudidas emocionales, llegadas inesperadas y un ciberataque que amenaza la seguridad del hospital. Con las tensiones en alza y los vínculos puestos a prueba, el equipo enfrenta desafíos personales y profesionales que lo empujan al límite, en un escenario donde cada segundo resulta decisivo.

Industry // Temporada 4

-HBO Max

-En la cima de sus carreras y disfrutando la vida que siempre ambicionaron en Pierpoint, Harper (Myha’la) y Yasmin (Marisa Abela) quedan atrapadas en un peligroso juego de alcance global con la irrupción en Londres de una influyente figura del mundo fintech. Mientras Yasmin afronta las tensiones de su vínculo con Sir Henry Muck (Kit Harington) y Harper ingresa en la órbita del enigmático ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), la compleja amistad que las une comienza a redefinirse bajo la presión del dinero, el poder y la ambición de llegar a la cima.

Viernes 9

Grey’s Anatomy / Temporada 21

-Disney

-El drama hospitalario se centra en el equipo médico del Grey Sloan Memorial, enfrentado cotidianamente a decisiones límite, vínculos intensos y relaciones que exceden lo profesional. En esta temporada, Jason George retoma su papel como Ben Warren, incorporándose al equipo de residentes de la doctora Miranda Bailey (Chandra Wilson). El elenco principal incluye a Ellen Pompeo, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis y Niko Terho.

Mil golpes // Temporada 2

-Disney+

-Ambientada en el brutal East End londinense de la década de 1880 e inspirada en hechos reales, la segunda temporada retoma la historia un año después. Hezekiah es apenas la sombra de quien fue, mientras Sugar Goodson, alejado de su familia, se hunde en la bebida y la autodestrucción. Cuando Wapping parece condenada, Mary Carr regresa a la ciudad junto a su fiel Alice Diamond para reagrupar a su banda y reclamar el poder. Fiel a su estilo, Mary tiene un plan que involucrará a quienes más ama y que, esta vez, resulta más peligroso que nunca.

Teherán // Temporada 3

-AppleTV

-Tamar es una hacker del Mosad que se infiltra en Teherán bajo una identidad falsa para ayudar a destruir el reactor nuclear de Irán. Pero, tras fracasar en su misión, Tamar deberá trazar un plan que pondrá en riesgo a todos sus seres queridos.

Domingo 11

The night manager // Temporada 2

-Prime Video

-En 2019, cuatro años después de la caída de Roper, Pine se reencuentra con Burr en Siria, donde confirman la muerte de Roper tras su ejecución a manos de sus captores. Ya en 2025, Pine opera desde River House bajo el alias de Alex Goodwin y, por orden de Mayhew, lidera la unidad de vigilancia “Los Búhos Nocturnos”, dedicada a monitorear los principales hoteles de Londres en busca de actividades delictivas. Tom Hiddleston, Camila Morrone, Diego Calva, Indira Varma, Paul Chahidi ...

PELÍCULAS

Viernes 9

The piano accident

-MUBI

-La nueva película de Quentin Dupieux sigue a una influencer célebre por su contenido extremo en redes sociales, que decide alejarse del foco público tras un enigmático incidente con un piano durante una filmación. Refugiada en un chalet de montaña junto a su asistente, su aislamiento se ve alterado por la irrupción de una periodista que comienza a extorsionarla. Protagonizada por Adèle Exarchopoulos, la película propone una sátira feroz y plenamente contemporánea sobre la fama, la intimidad y el espectáculo permanente.