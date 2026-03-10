Las plataformas anunciaron sus novedades para esta semana, que incluirá como destacada la serie policial Scarpetta: médico forense, con un elenco liderado por Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale. Además, la versión mexicana de la popular serie británicas The Office, llamada claramente La oficina, y una creativa serie animada: Rooster fighter.

SERIES

Miércoles 11

Scarpetta: médico forense

-Prime Video

-La doctora Kay Scarpetta, médica forense de mirada penetrante y manos expertas, se enfrenta a una doble misión: actuar como la voz de las víctimas para capturar a un asesino en serie y reivindicar su prestigio profesional. Con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose.

Viernes 13

Esa noche

-Netflix

-Lo que debían ser unas vacaciones tranquilas se transforma en una pesadilla cuando una joven e ingenua madre soltera termina involucrada en un homicidio. Buscando protección, sus hermanas intervienen de inmediato para auxiliarla; sin embargo, sus intentos de ayuda, cargados de torpeza o desesperación, terminan por empeorar drásticamente una situación de por sí crítica.

La oficina

-Prime Video

-Esta versión mexicana de la aclamada serie The Office traslada el humor corporativo a la ciudad de Aguascalientes. La trama se desarrolla en la sucursal regional de Jabones Olimpo, donde un grupo de empleados debe sobrevivir a las tensiones y absurdos de una estructura empresarial familiar.

Domingo 15

Rooster Fighter

-Disney+

-Keiji no es un ave cualquiera; es el último baluarte defensivo del mundo frente a una invasión de criaturas colosales. Con una valentía que desafía su tamaño, este gallo se enfrenta cara a cara a monstruos de diez pisos de altura, armado únicamente con su coraje y un grito de batalla que resuena en todo el campo de batalla: ¡Kokekokko!

PELÍCULAS

Mércoles 11

Supergirl

-HBO Max

-Tras aterrizar accidentalmente en la Tierra, una joven extraterrestre descubre que nuestro sol le otorga habilidades extraordinarias. Decidida a encontrar su lugar en este nuevo mundo, asume el compromiso de utilizar sus superpoderes para proteger a la humanidad y combatir las injusticias. Versión de 1984.

Viernes 13

Guasón 2: Folie à Deux

-Netflix

-Tras los violentos sucesos que desataron el caos, Arthur Fleck se encuentra recluido en el hospital psiquiátrico de Arkham, donde aguarda el juicio por sus crímenes como el Joker. En este limbo judicial y mental, Arthur atraviesa una transformación interna definitiva.

Como si fuera cierto

-Netflix

-Buscando un nuevo comienzo, David alquila un acogedor departamento en San Francisco con la firme intención de vivir en soledad. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida por la aparición de Elizabeth, una mujer decidida que reclama la propiedad como suya y cuestiona la presencia de un extraño en su hogar.

Domingo 15

Si yo tuviera 30

-Netflix

-Para Jenna Rink, cumplir trece años no es un festejo, sino una meta: su único anhelo es alcanzar la belleza y la popularidad que le son esquivas. Tras sufrir una humillación pública frente al chico más popular de la escuela, Jenna lanza un deseo desesperado por escapar de su realidad y comenzar una vida completamente nueva.