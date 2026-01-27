La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton sobresale entre las novedades de la semana en plataformas, con estrenos como Wonder Man, la nueva serie de Marvel, y la tercera temporada de Terapia sin filtro con Harrison Ford. También se conocerá la última película de Alejandro Amenábar, El cautivo.

SERIES

Lunes 26

The neighborhood // Temporadas 1-7

-Paramount+

-Una familia amable del Medio Oeste llega a Los Ángeles para comenzar una nueva vida, pero la desconfianza de su nuevo vecino pone en duda su integración. El entusiasmo y la habilidad conciliadora del padre se verán desafiados en su intento por tender puentes y transformar a esa comunidad diversa en un verdadero hogar. Con Cedric The Entertainer y Max Greenfield.

Martes 27

Wonder Man

-Disney+

-Simon Williams, un actor en ascenso que intenta abrirse camino en Hollywood, atraviesa un momento decisivo en su carrera. Un encuentro fortuito con Trevor Slattery, una estrella en declive, le revela que el mítico director Von Kovak prepara una nueva versión del film de superhéroes Wonder Man. Desde extremos opuestos de sus trayectorias, ambos persiguen con tenacidad una oportunidad que podría transformar sus vidas, mientras el espectador accede a una mirada íntima sobre los entretelones de la industria del espectáculo.

Miércoles 28

Terapia sin filtro // Temporada 3

-AppleTV

-Jimmy atraviesa el duelo por la muerte de su esposa mientras intenta sostener sus roles de padre, amigo y terapeuta. En ese contexto, decide aplicar un método poco convencional con todos los que se cruzan en su camino: una sinceridad absoluta, directa y sin filtros. En esta tercera temporada se incorpora un nuevo personaje, el padre de Jimmy. Con Jason Segel y Harrison Ford.

Espíritus en la escuela // Temporada 3

-Paramount+

-Maddie logró esclarecer el misterio de su propia desaparición, pero las respuestas abren nuevos interrogantes. Para recuperar su cuerpo y la vida que le fue arrebatada, deberá unir fuerzas con sus amigos del mundo de los vivos y del plano espectral.

Tracker // Temporada 3

-Disney+

-Luego del impactante desenlace de la temporada anterior, Colter se enfrenta a verdades dolorosas sobre su historia familiar. Con esas revelaciones a cuestas y el apoyo de su equipo de confianza, deberá dejar atrás el pasado para enfocarse en lo que mejor sabe hacer: seguir su instinto y poner a prueba sus habilidades de supervivencia para encontrar personas desaparecidas y obtener recompensas.

Jueves 29

Bridgerton // Temporada 4 Parte 1

-Netflix

-Benedict Bridgerton, el bohemio segundo hijo de la familia, queda fascinado por una misteriosa dama enmascarada durante un baile y emprende su búsqueda con ayuda de Eloise, sin saber que se trata de Sophie Baek, una ingeniosa sirvienta. Cuando el destino los reúne, Benedict se debate entre la fantasía de la Dama de Plata y su amor real por Sophie, mientras los matrimonios de sus hermanos lo empujan a enfrentar un romance prohibido entre clases sociales.

Sábado 31

La reina del flow // Temporada 3

-Netflix

-Tras cumplir 17 años de prisión por un crimen que no cometió, una compositora brillante decide ajustar cuentas con los responsables de su caída y de la tragedia que destruyó a su familia.

PELÍCULAS

Lunes 26

Un lugar en silencio

-Paramount+

-En un escenario postapocalíptico, una familia debe sobrevivir en completo silencio para no ser detectada por criaturas que cazan guiadas por un oído extremadamente sensible. Dirigida por John Krasinski, con Emily Blunt.

Jueves 29

El cautivo

-Netflix

-Argelia, 1575. Prisionero en tierras enemigas, el joven Miguel de Cervantes apela a su astucia y a su talento para contar historias con el fin de resistir el cautiverio y tramar una huida peligrosa. Dirigida por Alejandro Amenábar.

Perdidos en Tokio

-Netflix

-Una actriz en declive y una joven invisible para el mundo entablan una relación inesperada tras cruzarse en las calles de Tokio. Dirigida por Sofia Coppola, con Bill Murray y Scarlet Johansson.

Viernes 30

Tarán

-Disney+

-Agustín Aristarán, conocido como Rada, convierte lo cotidiano en una experiencia sorprendente. Desde la mítica calle Corrientes hasta el escenario, el especial recorre su mirada singular para descubrir la magia oculta en los gestos y situaciones más simples, e invita al público a comprobar que lo extraordinario está siempre presente, solo hace falta aprender a verlo.