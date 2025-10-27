Las plataformas albergan varias novedades esta semana. La destacada es Mala suerte, largometraje con Colin Farrell y Tilda Swinton. Además habrá nuevas temporadas de éxitos como The Witcher y Respira, además de una adaptación de la polémica novela Cometierra.

SERIES

Miércoles 29

Down Cemetery Road: El misterio de Oxford

-AppleTV

-Cuando una casa explosiona en un tranquilo barrio de Oxford y una niña desaparece, la vecina Sarah Tucker se obsesiona con encontrarla y solicita la ayuda de la investigadora privada Zoë Boehm. Zoë y Sarah se encuentran de repente con una compleja conspiración que revela que las personas que durante mucho tiempo se creyeron muertas todavía están entre los vivos, mientras que los vivos se unen rápidamente a los muertos. Con Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar.

Jueves 30

The Witcher // Temporada 4

-Netflix

-Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante, viaja en pos de su destino por un mundo turbulento en el que, a menudo, los humanos son peores que las bestias. Adaptación a la televisión de la saga literaria de Andrzej Sapkowski, que dio a su vez origen a una trilogía de prestigiosos videojuegos.

Viernes 31

Respira // Temporada 2

-Netflix

-Biel es uno de los residentes que lleva unos meses dejándose la piel en un hospital público. Cientos de guardias, miles de horas, que apenas le dejan tiempo para su vida, todo con tal de convertirse en el mejor doctor.

Cometierra

-Prime Video

-Aylín es una adolescente de un barrio popular de México que descubre sus habilidades sobrenaturales cuando, durante un acto de bullying, la hacen comer tierra y tiene visiones de su maestra desaparecida. Este superpoder la ayudará a buscar a personas desaparecidas junto con su hermano y sus amigos, mientras se sumerge en una lucha por dominar este nuevo poder. Conforme sus habilidades se fortalecen, se transforma en una heroína que se planta contra la violencia y la injusticia que azotan su barrio. Creada por Daniel Burman, Cris Gris, Martín Hodara.

Domingo 2

I love LA

-HBO Max

-Un grupo de amigos se reúne después de años separados. Atraviesan las complejidades de la ambición y las relaciones, además de ver cómo el tiempo los ha cambiado. Con Rachel Sennott, Josh Hutcherson, True Whitaker, Odessa A’zion, Elijah Wood.

PELÍCULAS

Miércoles 29

Hedda

-Prime Video

-La hija de un general vive en una casa que no quiere, en un matrimonio en el que se siente atrapada y un ex amante que reaparece en su vida... Readaptación de la famosa pieza teatral del dramaturgo Henrik Ibsen. Dirigida por Nia DaCosta, con Tessa Thompson, Tom Bateman, Nina Hoss, Imogen Poots.

Maldita suerte

-Netflix

-Lord Doyle se esconde en Macao, donde malgasta sus días y noches entre juegos de azar y alcohol, arriesgando el poco dinero que aún le queda. Asfixiado por unas deudas que se multiplican día a día, recibe una oferta inesperada de Dao Ming, una misteriosa empleada del casino dispuesta a jugar sus propias cartas. Pero Doyle no está solo en su huida. La detective privada Cynthia Blithe lo sigue de cerca y no duda en obligarle a encarar aquello de lo que pretende huir. Cuanto más intenta Doyle alcanzar la salvación, más se ciernen sobre él los confines de la realidad. Con Colin Farrell y Tilda Swinton.