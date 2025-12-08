La lupa en las plataformas: “Jay Kelly”, entre las novedades de la semana
Conocé los estrenos más destacados. Llega la comedia dramática con George Clooney y Adam Sandler. Además, el documental “Lali: La que le gana al tiempo”.
Las plataformas arrancan diciembre con varios estrenos, entre ellos el más destacado, Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por dos estrellas: George Clooney y Adam Sandler. También se verá el documental Lali: La que le gana al tiempo y la navideña ¡Vaya Navidad! con Michelle Pfeiffer.
SERIES
Jueves 4
Los abandonados
-Netflix
-En Oregón, 1850, un grupo de familias diversas ve amenazada su tranquilidad por una fuerza corrupta que codicia sus tierras. Obligados a defender su Destino Manifiesto, se reorganizan como una tribu común para resistir y recuperar lo perdido. Decididos a proteger hogares y bienes, buscan justicia incluso al margen de la ley. Con Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson.
PELICULAS
Lunes 1
Trol 2
-Netflix
-Nora, Andreas y el capitán Kris vuelven a la carga cuando un nuevo troll despierta de su letargo. Esta vez, necesitarán más ayuda para vencerlo. Dirigida por Roar Uthaug.
No necesitan presentación con David Letterman y Adam Sandler
-Netflix
-Adam Sandler recibe a Dave durante su gira y, más tarde, charlan en la Universidad de Nueva York sobre la comedia, la fama y su adorada guitarra Stratocaster.
Miércoles 3
Los Roses
-Disney+
-La vida de Ivy y Theo parece idílica: ambos disfrutan de carreras exitosas, un matrimonio armónico y unos hijos ejemplares. Sin embargo, bajo esa apariencia perfecta comienza a gestarse una tormenta. Mientras la trayectoria profesional de Theo se derrumba, las aspiraciones de Ivy comienzan a crecer, abriendo una peligrosa caja de Pandora de rivalidades y resentimientos latentes. Se trata de una reinterpretación del clásico de 1989 La guerra de los Roses, inspirado en la novela de Warren Adler. Dirigida por Jay Roach, con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman.
¡Vaya Navidad!
-Prime Video
-Claire Clauster, siempre sostén de su caótica familia en Navidad, es olvidada por su marido e hijos, absorbidos en sus propios problemas. Al descubrir su ausencia, ella ya ha iniciado una inesperada aventura festiva. La familia deberá enfrentar el reto de reencontrarla y redescubrir su verdadero valor. Dirigida por Michael Showalter, con Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary.
Jueves 4
Lali: La que le gana al tiempo
-Netflix
-Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios. Dirigido por Lautaro Espósito.
Viernes 5
Jay Kelly
-Netflix
-Jay Kelly, una estrella de cine en plena crisis vital a los sesenta, se enfrenta a un homenaje que lo obliga a revisar su pasado. En ese recorrido deberá reencontrarse con las personas que marcaron su vida y afrontar cuentas pendientes. Porque todos creen conocerlo, pero él aún no ha logrado conocerse a sí mismo. Dirigida por Noah Baumbach, con George Clooney y Adam Sandler.
