Varias novedades llegan esta semana a las plataformas digitales, entre estrenos de películas y serie, y algunos títulos que regresan al streaming. La más destacada es la temporada 2 de Fallout, pero además se podrá ver nuevamente la miniserie argentina Vientos de agua y estará disponible la quinta temporada de Emily en París.

SERIES

Lunes 15

Vientos de agua

-Netflix

-Relata dos tramas que avanzan en paralelo: la de José Olaya, un joven minero asturiano que en 1934 se ve forzado a emigrar a la Argentina adoptando la identidad de su hermano Andrés; y la de su hijo, Ernesto Olaya, un arquitecto argentino de mediana edad que en 2001 parte hacia España, también a su pesar, en un intento de escapar de la crisis económica que golpea a su familia.

Miércoles 17

Disney Twisted-Wonderland

-Disney+

-Siete personajes míticos, inspirados en emblemáticos villanos de Disney, dejaron una huella imborrable que dio origen a las siete casas encantadas del Instituto Cuervo Nocturno, una prestigiosa academia dedicada a la formación de jóvenes magos. Hasta allí llega de manera inesperada Yuken Enma, un estudiante de Tokio sin habilidades mágicas, cuya aparición altera el delicado equilibrio entre los alumnos. Junto a Ace y Deuce, Yuken se ve arrastrado a una serie de desafíos, conflictos y enigmas mientras lucha por adaptarse a este universo sobrenatural y hallar la forma de regresar a su hogar.

Fallout // Temporada 2

-Prime Video

-Continúa inmediatamente después del cierre de la primera entrega y acompaña a Lucy, The Ghoul y Maximus en su travesía por el Páramo del Mojave rumbo a la emblemática New Vegas. En ese escenario clave del universo de los videojuegos, el grupo se topará con nuevas amenazas, comunidades singulares, la inteligencia artificial Mr. House y oscuros secretos de Vault-Tec, mientras la historia profundiza en la supervivencia, las disputas de poder y los dilemas morales propios de este mundo postapocalíptico.

Jueves 18

Emily en París // Temporada 5

-Netflix

-En su nuevo rol como directora de Agence Grateau Roma, Emily debe afrontar complejos desafíos laborales y sentimentales mientras intenta adaptarse a la vida en una ciudad desconocida. Sin embargo, cuando una propuesta profesional fracasa en el momento menos esperado, las consecuencias provocan un quiebre emocional y un retroceso significativo en su carrera.

Viernes 19

Dora // Temporada 4

-Paramount+

-Presenta a Dora y Botas en una serie de aventuras renovadas y llenas de emoción, atravesadas por elementos mágicos y desafíos de mayor escala. Desde la búsqueda del legendario Sol Dorado, capaz de conceder deseos, hasta el enfrentamiento con ruinas ancestrales, criaturas de la selva y trampas inesperadas, la historia pone a prueba su amistad con Diego mientras descubren su fortaleza interior. En el camino, también ayudan a rescatar animales, exploran mundos de sirenas y participan en vertiginosas carreras repletas de obstáculos.

PELÍCULAS

Lunes 15

¡Huye!

-MUBI

-Un joven afroamericano es invitado a pasar un fin de semana con la familia blanca y acomodada de su novia. Chris acepta la propuesta de Rose para conocer a sus padres, Missy y Dean, en su casa de campo. Lo que en un principio interpreta como una actitud excesivamente amable y forzada por parte de sus futuros suegros comienza a tornarse inquietante, y una sucesión de situaciones perturbadoras lo conduce a revelar una verdad tan oscura como impensada.

Elsa y Fred

-Disney+

-Elsa, de 82 años, es una mujer vital, impulsiva y de imaginación inagotable. Alfredo, algo menor que ella, ha llevado siempre una vida ordenada, marcada por la responsabilidad y la rutina. Tras enviudar, abatido por la pérdida, decide mudarse a un departamento más pequeño por sugerencia de su hija, y allí conoce a Elsa, su nueva vecina. Desde ese encuentro, ella irrumpe en su mundo con energía arrolladora, decidida a enseñarle que el tiempo que aún le queda es valioso y merece ser vivido con libertad y plenitud. Con China Zorrilla.

MIÉRCOLES 17

Asteroid City

-Netflix

-En 1955, estudiantes y padres de distintas regiones del país se congregan en Asteroid City, una ciudad ficticia situada en el desierto estadounidense, para participar de la Junior Stargazer Convention, un certamen escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos. El encuentro se ve abruptamente alterado por una serie de acontecimientos extraordinarios que sacuden al mundo. Dirigida por Wes Anderson.

VIERNES 19

La última batalla

-Paramount+

-En un brutal torneo ilegal, los asesinos más letales del planeta se enfrentan hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, entre los competidores se oculta un grupo de mercenarios con un objetivo secreto: infiltrarse en la contienda, salir con vida de la masacre y eliminar a la mente maestra que controla todo desde las sombras. Con Jonh Voight.

Miss Carbón

-Netflix

-Relata la historia real de Carla Antonella Rodríguez, pionera en convertirse en la primera mujer minera en una región de la Argentina donde el trabajo en las canteras estaba vedado para las mujeres.