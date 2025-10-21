Como todas las semanas, llegan muchas novedades a las plataformas streaming, por lo que conviene tener esta guía a mano para saber qué ver. Finalmente se estrena la precuela de IT, Bienvenidos a Derry. Pero además la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon y Una casa de dinamita, el nuevo largo de Kathryn Bigelow protagonizado por Idris Elba.

Ads

SERIES

Lunes 20

Ads

Ghosts // Temporada 1

-Paramount+

-Basada en la serie británica, cuenta la historia de Sam y Jay, una joven pareja que hereda una mansión encantada. Sin saber que tienen compañeros de piso invisibles, planea convertirla en un bed and breakfast y sus vidas se complican mucho más cuando, tras una caída, Sam empieza a ver fantasmas.

Puede interesarte

The Walking Dead: Daryl Dixon // Temporada 3

-Prime Video

-Daryl desembarca en Francia y trata de averiguar cómo ha llegado hasta allí y por qué. La serie sigue su viaje a través de una Francia rota pero resiliente mientras espera encontrar el camino de vuelta a casa. Sin embargo, a medida que avanza, las conexiones que establece por el camino complican su plan final.

Ads

Miércoles 22

Lazarus

-Prime Video

-Tras sufrir una pérdida personal, Lazarus comienza a tener experiencias perturbadoras que no pueden explicarse. Con Sam Claflin y Bill Nighy.

Domingo 26

Ads

It: Bienvenidos a Derry

-HBO

-Precuela de las películas de IT basadas en las novelas de Stephen King. Comienza en la década de 1960, en la época previa a los acontecimientos de la película de 2017, y cuenta los orígenes del payaso Pennywise.

PELÍCULAS

Viernes 24

Una casa de dinamita

-Netflix

-Cuando se lanza un misil de origen desconocido a EE.UU., se inicia una carrera para determinar quién es responsable y cómo responder al ataque. De Kathryn Bigelow, con Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso.

Stiller y Meara: nada está perdido

-AppleTV

-Ben Stiller narra la historia de sus padres, los legendarios comediantes Jerry Stiller y Anne Meara, explorando no solo su huella en la cultura popular, sino también en su propio hogar, donde la creatividad, el arte y la vida familiar a menudo se entrelazaban. Stiller vuelve la cámara hacia sí mismo y sus seres queridos para reflexionar sobre la profunda influencia que Jerry y Anne tuvieron en sus vidas y sobre las lecciones que las distintas generaciones podemos aprender de quienes amamos.