Esta semana en las plataformas de streaming llega la nueva serie de HBO Max El caballero de los siete reinos, que amplía el universo de Games of thrones creado por George R. R. Martin. También se podrá disfrutar de una miniserie documental sobre el gran comediante Mel Brooks, dirigida por Judd Apatow.

SERIES

Lunes 19

El caballero de los siete reinos

-HBO Max

-Basada en The Hedge Knight de George R. R. Martin, amplía el universo de Game of Thrones. Ambientada un siglo antes de los acontecimientos de la serie original, la historia sigue a dos nuevos personajes, Dunk y Egg, cuyo recorrido dará origen a una amistad tan inesperada como profunda. Con Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Bertie Carvel.

Miércoles 21

Belleza perfecta

-Disney+

-El universo de la alta costura adquiere un tono oscuro y perturbador cuando supermodelos internacionales empiezan a morir en circunstancias tan misteriosas como estremecedoras. Con Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope.

El robo

-Prime Video

-La rutina de una jornada laboral en una empresa de fondos de inversión se quiebra cuando una banda de ladrones violentos irrumpe en el lugar y obliga a la oficinista Zara y a su mejor amigo, Luke, a acatar sus demandas. Pero ¿quién estaría dispuesto a robar miles de millones de libras de las pensiones de personas comunes, y con qué propósito? Con Sophie Turner.

Jueves 22

Mel Brooks: The 99 year old man, Parte 1 y 2

-HBO Max

-Este documental en dos partes recorre la vida, la trayectoria profesional, las amistades y los vínculos amorosos del legendario escritor, director, productor e intérprete Mel Brooks. Considerado uno de los comediantes más audaces de Hollywood, desde sus inicios en la comedia televisiva de sketches hasta sus consagrados éxitos en cine y teatro, Brooks ha ofrecido durante casi un siglo una mirada satírica sobre la condición humana, utilizando el humor como vía de resiliencia, conexión y celebración de la vida. Dirigido por Judd Apatow y Michael Bonfiglio.

PELÍCULAS

Lunes 19

Bastardos sin gloria

-Netflix

-Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada por los nazis, Shosanna Dreyfus presencia la ejecución de su familia por orden del coronel Hans Landa. Tras lograr escapar y refugiarse en París, adopta una nueva identidad como dueña de un cine. Paralelamente, en otro punto de Europa, el teniente Aldo Raine entrena a un grupo de soldados judíos conocidos como “The Basterds” para atacar objetivos estratégicos. Los hombres de Raine y una actriz alemana, aliada de la resistencia, deben llevar adelante una misión destinada a acabar con los líderes del Tercer Reich. Dirigida por Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Christoph Waltz y Mélanie Laurent.

Miércoles 21

La Chica Danesa

-HBO Max

-Drama inspirado en la historia real de los artistas daneses Einar y Gerda Wegener. La vida de este matrimonio cambia de manera decisiva cuando Einar reemplaza a la modelo femenina que Gerda debía retratar. El éxito de esas pinturas impulsa a Gerda a alentar a su marido a adoptar una apariencia femenina, en un proceso que, iniciado casi como un juego, conduce a Einar hacia una transformación profunda e inesperada. Dirigida por Tom Hooper, con Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts. ...

Orgullo y Prejuicio

-HBO Max

-Las cinco hermanas Bennet han crecido bajo la presión de una madre empeñada en conseguirles un buen matrimonio. Sin embargo, Lizzie, la más ingeniosa y decidida, aspira a un futuro con mayores libertades, un deseo que cuenta con el apoyo de su padre. La llegada del acaudalado y soltero señor Bingley y su refinado círculo de amigos a una mansión cercana, donde pasarán el verano, despierta el entusiasmo de las Bennet ante la posibilidad de hallar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al atractivo y distinguido señor Darcy, aunque su primera impresión es la de un hombre orgulloso y distante. Dirigida por Joe Wright, con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn.

Viernes 23

Harpía: acecho maligno

-HBO Max

-Cuando quedó embarazada, Harper era consciente de que la maternidad no sería sencilla. Lo que no imaginaba era que, además, debería enfrentarse a una presencia maligna que habita la granja familiar desde hace generaciones. Protagonizada por Patricia Heaton, Katie Parker y Corbin Bernsen.

La hermanastra fea

-MUBI

-Con una combinación de comedia y terror, esta propuesta ofrece una versión retorcida del clásico cuento de Cenicienta. La historia sigue a Elvira en su intento por competir con su deslumbrante hermanastra en un reino donde la belleza se ha convertido en un negocio implacable, y donde estará dispuesta a todo para captar la atención del príncipe.



