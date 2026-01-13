Esta semana las plataformas contará con el policial El botín como principal atractivo, sobre todo por la nueva reunión entre Matt Damon y Ben Affleck. Además, Netflix subirá una nueva adaptación de Agatha Christie en formato miniserie con Las siete esferas, y finalmente el éxito del cine nacional del año pasado, Homo Argentum, llegará a Disney+.

SERIES

Lunes 12

Genddy Tartakovsky’s Primal // Temporada 4

-HBO Max

-Un hombre de las cavernas y un dinosaurio, ambos al límite de la extinción por razones distintas, forjan una alianza tan improbable como necesaria para sobrevivir en un entorno brutal y despiadado.

Miércoles 14

De polo a polo con Will Smith

-Disney+

-Acompaña al actor en un recorrido por los siete continentes: desde los paisajes helados de la Antártida hasta la selva amazónica, pasando por el Himalaya, los desiertos de África, las islas del Pacífico y los icebergs del Ártico.

Secuestro aéreo // Temporada 2

-AppleTV

-Dos años después del secuestro del vuelo KA29, Sam Nelson se ve arrastrado a una nueva situación de vida o muerte, esta vez mucho más personal y capaz de poner en riesgo todo lo que le es cercano. Con Idris Elba.

Jueves 15

Agatha Christie: Las siete esferas

-Netflix

-Tras una fastuosa celebración que termina en tragedia, una aristócrata de mente aguda se propone desentrañar un crimen rodeado de secretos y apariencias. Adaptación de una novela de Agatha Christie, protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

Star Trek: Academia de la flota estelar

-Paramount+

-La Academia de la Flota Estelar reúne a un grupo de jóvenes cadetes decididos a perseguir un ideal compartido de esperanza y optimismo. Bajo la supervisión rigurosa de sus instructores, aprenderán qué implica convertirse en oficiales mientras atraviesan amistades incipientes, rivalidades intensas, primeros amores y la amenaza de un nuevo enemigo que pone en riesgo a la Academia y a toda la Federación.

PELÍCULAS

Viernes 16

El botín

-Netflix

-El hallazgo de millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado pone en jaque la lealtad de un grupo de policías de Miami. A medida que otros actores descubren la magnitud del botín, las certezas se desmoronan y la desconfianza se instala, incluso entre quienes deberían cuidarse mutuamente. Dirigida por Joe Carnahan, con Matt Damon, Ben Affleck y Steven Yeun.

Inmaculada

-HBO Max

El Esquema Fenicio

-HBO Max

-El poderoso empresario europeo Zsa-zsa Korda se ve envuelto en una intriga de espionaje junto a su hija Liesl, una monja con la que mantiene un vínculo tenso y a quien planea dejar al frente del negocio familiar. Ultima película de Wes Anderson.

Homo Argentum

-Disney+

- Película integrada por 16 relatos breves que, con humor y mirada autocrítica, exploran rasgos distintivos de la cultura argentina. A través de la sátira, cada historia retrata costumbres y comportamientos cotidianos, invitando a reflexionar desde la risa y destacando el potencial del cine para capturar la identidad nacional. Con Guillermo Francella.