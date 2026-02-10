Se celebrará mañana en la Gruta de Lourdes la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, bajo el lema La compasión del samaritano: amar llevando el dolor del otro, con una extensa programación de misas, oraciones y una procesión final presidida por el obispo de Mar del Plata.

La fecha coincide con el 168º aniversario de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes a Santa Bernardita Soubirous y con los 79 años ininterrumpidos de rezo de la Novena en este tradicional santuario marplatense, considerado un espacio de encuentro espiritual y esperanza para la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 06:00 con el Santo Rosario de la Aurora por el interior de la Gruta y Santa Misa en la Capilla, continuarán a las 08:00 con Santa Misa en la Capilla, a las 09:00 con Santa Misa en la Gruta, y a las 10:00 con la celebración por todos los enfermos con Bendición Eucarística en la Gruta.

A las 12:00 se oficiará la Santa Misa de la Aparición en la Gruta, a las 14:30 habrá Santa Misa en la Capilla, a las 15:00 se rezará el Santo Rosario continuado por los enfermos, la paz mundial, la patria e intenciones particulares en la Gruta, y a las 16:00 se celebrará otra Santa Misa en la Capilla.

A las 19:00 se realizará la Solemne Misa presidida por monseñor Ernesto Giobando, Obispo de Mar del Plata, concelebrada por los sacerdotes presentes en la Gruta. Al finalizar, se llevará a cabo la tradicional procesión con la imagen de la Virgen de Lourdes por las calles del Puerto.

Desde la organización se invita a los vecinos a embanderar e iluminar el frente de sus casas por donde pasará la procesión y a llevar velas y farolitos, así como a las colectividades, cofradías y agrupaciones a participar con sus estandartes y abanderados. También se convoca especialmente a los jóvenes y a quienes deseen ser servidores de la Virgen durante la jornada, para que se inscriban con anterioridad.