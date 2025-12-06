Música y magia por el Hogar de la Gruta de Lourdes

Distintos artistas locales darán shows en beneficio del hogar de enfermos de la Gruta de Lourdes, el 9 de julio en el Teatro Victoria. Las entradas cuestan $200 y lo recaudado será para colaborar en el pago de servicios. Además, los trabajadores de la Confitería Boston se sumaron a la iniciativa.