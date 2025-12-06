Cientos de marplatenses renovaron su fe en la 52ª Marcha de la Esperanza
La movilización comenzó a las 16:00 en la Gruta de Lourdes y recorrió la ciudad. Se realizó bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.
La movilización comenzó a las 16:00 en la Gruta de Lourdes y recorrió la ciudad. Se realizó bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.
La jornada incluirá misas especiales por los enfermos, el rezo continuo del Rosario y una procesión por las calles del Puerto, en el 168º aniversario de la aparición de la Virgen a Santa Bernardita.
El operativo se realizó tras una denuncia vecinal. El sujeto tomaba alcohol en la vía pública y se puso hostil con los agentes de la Patrulla Municipal.
Autoridades del establecimiento advirtieron la lamentable maniobra de un hombre con campera azul mostrando una serie de fotografías que muestran incluso cómo quedó el lugar donde se hallaba la alcancía que fue sustraída.
Distintos artistas locales darán shows en beneficio del hogar de enfermos de la Gruta de Lourdes, el 9 de julio en el Teatro Victoria. Las entradas cuestan $200 y lo recaudado será para colaborar en el pago de servicios. Además, los trabajadores de la Confitería Boston se sumaron a la iniciativa.
Luego de realizarse el gran espectáculo musical en la Plaza del Agua, comenzó el proceso de entrega de los útiles y alimentos no perecederos recolectados. Este sábado por la mañana fue el turno del Hogar para Enfermos Crónicos Nuestra Señora de Lourdes.