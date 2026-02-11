Un trapito fue detenido por agentes de la Patrulla Municipal, tras ser denunciado por generar disturbios tanto en el interior como en el exterior de la Gruta de Lourdes.

Al arribar a Magallanes y Bosch, los agentes observaron al imputado consumiendo alcohol en la vía pública, por lo que se labró el acta correspondiente conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, al indicársele que debía retirarse, adoptó una actitud hostil y profirió amenazas hacia una vecina, motivo por el cual se solicitó la intervención del personal policial.

Con la presencia de efectivos policiales, la situación fue controlada y se procedió al traslado del involucrado a la Comisaría Tercera, donde se continuaron las actuaciones de rigor.

Desde el Municipio se recordó que la línea de WhatsApp para denuncias 223 3406177 funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.

