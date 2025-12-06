La diócesis de Mar del Plata realizó la 52ª edición de la Marcha de la Esperanza, un tradicional encuentro de fe y comunidad que reunió a cientos de fieles bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

El punto de partida fue a las 16:00 en la histórica Gruta de Lourdes y la llegada se concretó en la Iglesia Catedral, en el centro de la ciudad. La actividad propuso renovar la espiritualidad mariana y fortalecer los vínculos comunitarios en un tiempo marcado por la necesidad de unidad y consuelo.

La marcha, inspirada por el beato Eduardo Pironio cuando ejercía como obispo de Mar del Plata, se consolidó como un símbolo de fe y encuentro que cada año convoca a la comunidad diocesana.

