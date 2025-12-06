Cientos de marplatenses renovaron su fe en la 52ª Marcha de la Esperanza
La movilización comenzó a las 16:00 en la Gruta de Lourdes y recorrió la ciudad. Se realizó bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.
La diócesis de Mar del Plata realizó la 52ª edición de la Marcha de la Esperanza, un tradicional encuentro de fe y comunidad que reunió a cientos de fieles bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.
El punto de partida fue a las 16:00 en la histórica Gruta de Lourdes y la llegada se concretó en la Iglesia Catedral, en el centro de la ciudad. La actividad propuso renovar la espiritualidad mariana y fortalecer los vínculos comunitarios en un tiempo marcado por la necesidad de unidad y consuelo.
La marcha, inspirada por el beato Eduardo Pironio cuando ejercía como obispo de Mar del Plata, se consolidó como un símbolo de fe y encuentro que cada año convoca a la comunidad diocesana.
