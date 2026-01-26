Procesión de San Salvador en el Puerto: “Cada barco que sale es una esperanza”
Con la presencia del intendente Agustín Neme, el obispo diocesano presidió el cierre de los festejos por el santo patrono de los pescadores.
Con la presencia del intendente Agustín Neme, el obispo diocesano presidió el cierre de los festejos por el santo patrono de los pescadores.
La jornada incluirá misas especiales por los enfermos, el rezo continuo del Rosario y una procesión por las calles del Puerto, en el 168º aniversario de la aparición de la Virgen a Santa Bernardita.
Será en el marco de la 43ª Fiesta Nacional de los Pescadores. Tendrá lugar la procesión náutica con las lanchitas amarillas y se contará con la presencia del obispo Ernesto Giobando.
“Rogamos en esta banquina que sean preservadas las fuentes de trabajo”, dijo en su discurso. La actividad contó con la presencia de gente del puerto y autoridades de diversas instituciones.
Acompañado por el párroco de la Asunción, padre Luis Albóniga, Mestre participó este sábado a la mañana de la procesión en su primera salida tras haberse contagiado de coronavirus.