La ciudad vivió este domingo el cierre de la 98ª edición de los Festejos a San Salvador, en el marco de la Fiesta Nacional de los Pescadores, con una emotiva procesión que reunió a fieles, autoridades y referentes del sector en el Puerto de Mar del Plata.

Ads

La procesión fue presidida por Monseñor Ernesto Giobando, Obispo de la Diócesis de Mar del Plata y estuvo acompañado por el párroco de la Sagrada Familia, Miguel Cacciutto y el presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Vicente Galeano. También estuvo presente el intendente Agustin Neme.

La jornada comenzó con el recorrido a pie por calle Magallanes y una parada en la Prefectura Naval Argentina, donde se bendijo a la institución y se oró por quienes custodian el mar y acompañan a los pescadores. Luego, en el Monumento al Pescador, se realizó una ofrenda floral en memoria de quienes perdieron la vida durante su labor.

Ads

Puede interesarte

El momento más significativo llegó con la procesión náutica desde la Banquina: la imagen de San Salvador navegó las aguas del puerto y se rindió homenaje a los fallecidos en el mar. En la Base Naval, se arrojó una corona de laureles en recuerdo de los 44 tripulantes del ARA San Juan, en una ceremonia cargada de simbolismo.

“Cada mañana, cuando sale un barco, es una esperanza que se echa al mar, y cuando vuelve, generalmente es una alegría por los frutos, aunque a veces también resulta difícil porque el mar tiene sus días y sus ciclos”, afirmó el monseñor.

Ads

Ya en tierra, Giobando bendijo los frutos y artes de pesca y dejó un mensaje directo a la comunidad: “Este no es solo un lugar turístico, es principalmente un lugar de trabajo. Tenemos que rogar para que en Argentina haya trabajo y que la producción dé un buen rédito para quienes ponen el hombro todos los días”. También agradeció a las familias de los pescadores, “porque no solo sale a pescar quien tira los canastos, sino también quienes esperan en casa”.

Los festejos incluyeron por la mañana una Misa Cantada en la parroquia Sagrada Familia y San Luis Orione y reconocimientos a integrantes históricos de la comisión organizadora. De esta manera concluyó una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Pescadores, sin cantina típica este año, reafirmando una tradición que une fe, trabajo y memoria en el Puerto marplatense.