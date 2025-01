Se realizó hoy el cierre de la edición número 97 de los Festejos a San Salvador, santo patrono de los pescadores, organizada por la Sociedad de Patrones Pescadores, la Comisión de Festejos de San Salvador y la Parroquia Sagrada Familia y San Luis Orione, en el marco de la cuadragésima tercera Fiesta Nacional de los Pescadores.

La procesión fue presidida por monseñor Ernesto Giobando, actual administrador apostólico de la Diócesis de Mar del Plata, y estuvo acompañado por el párroco de la Sagrada Familia, Miguel Cacciutto, y el presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Vicente Galeano. Además, la Banda de Música del Area Naval Atlántica de la Armada Argentina amenizó con su música.

En esta edición, la imagen del santo fue acompañada por cientos de fieles que recorrieron a pie la calle Magallanes e hicieron una parada en la Prefectura Naval Argentina. Allí, Giobando bendijo a la institución y oró por el personal que custodia nuestro mar y cuida a los pescadores. Además, en el Monumento al Pescador, se depositó una ofrenda floral para recordar a todos los fallecidos durante su labor en el mar.

Luego la procesión ingresó a la Banquina para embarcar en las lanchas y realizar la tradicional procesión náutica. A bordo del Buque pesquero Don José, San Salvador recorrió las aguas y allí se realizó un homenaje a los fallecidos en el mar. Posteriormente, se ingresó a la Base Naval, sede del Comando del Área Naval Atlántica de la Armada Argentina. Con la recepción del personal de la Fuerza de Submarinos, se arrojó una corona de laureles en memoria de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan.

Ya en tierra, Giobando bendijo los frutos y artes de pesca. “Damos gracias por esta fiesta que remueve los sentimientos más hondos de nuestra fe cristiana y de esta comunidad portuaria. Desde 97 años que nuestros padres y abuelos se animaron a trabajar en este Puerto y desde ese primer momento pusieron sus sueños y sus anhelos en la Sagrada Familia que trajo San Luis Orione”, dijo.

“Familias enteras han vivido y viven de los frutos del mar, pescadores artesanales que buscan el pan de sus mesas con el sudor de sus frentes, no hay otro camino para la dignidad humana que el trabajo y las condiciones indispensables para que ese trabajo traiga crecimiento y paz social”, agregó el obispo.

Además, señaló: “Damos gracias también porque se ha resuelto el conflicto que privaba la salida a pescar y eso trae esperanza, mientras no se haga una pesca que deprede nuestra riqueza ictícola, tan abundante pero no ilimitada. Cuidemos la creación no como dueños sino como administradores”.

“Rogamos en esta banquina que sean preservadas las fuentes de trabajo, rogamos a San Salvador que nos siga acompañando y que no dejemos robar nuestra esperanza. Queridos trabajadores del Puerto de Mar del Plata no se cansen de echar las redes y traigan a nuestras mesas y hogares el fruto de sus esfuerzos”, culminó el obispo con su mensaje.

De esta forma culminó una edición más de la Fiesta Nacional de los Pescadores que en esta oportunidad no contó con su tradicional cantina típica. La actual Reina Nacional de los Pescadores, Julieta Romero, y su corte de Princesas, Dahiana Hansen y Camila Mústico, continuarán su mandato y sus actividades hasta el 2026.

Estuvieron presentes, en representación del intendente, el delegado municipal del Puerto Patricio Ciminelli; el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez; el jefe de Prefectura Naval Mar del Plata, José Cristian Abel Viganó; comandante del Submarino Ara Salta, capitán de fragata, Pablo David Isla, en representación del comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata; vicecomodoro David López, en representación del jefe de la Base Aérea Militar.

Además, por la mañana tuvo lugar la Solemne Misa Cantada en la Parroquia la Sagrada Familia y San Luis Orione, que contó con la participación de la Schola Cantorum a cargo de la profesora Ana María Carbone. La reina, Julieta Romero, y su princesa, Camila Mústico, asistieron a la celebración y compartieron la misa junto a autoridades municipales, legisladores, miembros de las fuerzas vivas y federales, representantes de entidades y asociaciones de la ciudad, pescadores y feligresía.

Un momento especial se vivió con la entrega de una distinción a Héctor Becerini por su invaluable labor al frente del Museo del Hombre del Puerto Cleto Ciocchini, su aporte a la cultura e historia portuaria y por su incondicional apoyo a la Fiesta Nacional de los Pescadores.