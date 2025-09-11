La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) inauguró su nuevo edificio en Balcarce, en un acto que reunió a autoridades universitarias, representantes de instituciones del sector y miembros de la comunidad académica.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti; el decano de la Facultad, Miguel Pereyra Iraola; el intendente Esteban Reino; el director de INTA Balcarce, Facundo Quiroz, y el director del CeRBAS, Horacio Berger. También participaron autoridades locales, ex decanos y referentes de la vida universitaria.

Durante la apertura, Lazzeretti subrayó el valor estratégico de la obra para la institución y la región. “Este edificio es una muestra concreta del compromiso de nuestra universidad con la educación pública y el desarrollo regional. Es un logro colectivo que responde a una visión de futuro y a una planificación institucional sostenida en el tiempo”, expresó.

En la misma línea, Pereyra Iraola destacó el impacto académico y social de la nueva sede. “Hoy celebramos un paso muy importante para nuestra facultad. Este espacio no solo nos permite crecer en infraestructura, sino que refuerza nuestro compromiso con la formación, la investigación y la vinculación con el territorio”, afirmó.

Tras las palabras de las autoridades, se llevó a cabo el tradicional corte de cinta, seguido de una recorrida por las nuevas instalaciones guiada por el decano. La jornada concluyó con un brindis en el que participaron autoridades, docentes, estudiantes, graduados, personal no docente y jubilados que han sido parte de la historia de la división interna de la casa de altos estudios.

