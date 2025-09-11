Productores agrarios

La Facultad de Ciencias Agrarias inauguró su nuevo edificio en Balcarce
Para el rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti, se trata de "una muestra concreta del compromiso de nuestra universidad con la educación pública y el desarrollo regional".
Para el rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti, se trata de "una muestra concreta del compromiso de nuestra universidad con la educación pública y el desarrollo regional".
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la campaña triguera finalizó con 27,8 millones de toneladas, un crecimiento interanual del 49,6%, impulsado por rindes récord en todas las regiones agrícolas.
Recibieron materiales esenciales para continuar con sus trabajos en los invernaderos, realizaron tareas de movimiento de tierra en huertas urbanas, ciclo de capacitaciones y encuentros con diversas instituciones de la ciudad.
El director general de Asuntos Agropecuarios, Pablo Nogués, apreció que con esta medida los productores "tienen la tranquilidad de que ante una contingencia climática pueden acudir al Municipio para hacerse de este bien”.
Este miércoles frente al Municipio, la Unión de Trabajadores de la Tierra ofrecerán verduras, pescado y productos lácteos a la comunidad al mismo precio que les pagan en sus lugares de producción para visibilizar el reclamo por un modelo que no los haga desaparecer.