La cosecha de trigo en la Argentina finalizó con una producción récord de 27,8 millones de toneladas, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que confirmó el mayor volumen de la historia a nivel nacional.

De acuerdo con el informe, la producción registró un incremento interanual del 49,6% en comparación con la campaña anterior, cuando se habían recolectado 18,6 millones de toneladas. Además, el rinde promedio nacional alcanzó los 43,5 quintales por hectárea, ubicándose 50,4% por encima del promedio de las últimas cinco campañas y superando los registros históricos en todas las regiones agrícolas.

“De esta manera, la campaña culmina con un volumen excepcional, sostenido por un desempeño productivo generalizado y sin desvíos durante el tramo final de la recolección”, señaló el reporte de la entidad porteña.

En paralelo, la Bolsa de Cereales indicó que la siembra de soja cubre el 93,9% del área proyectada para la campaña 2025/26, aunque las labores presentan demoras por excesos hídricos en el NEA y el centro-norte de Santa Fe. A nivel nacional se observa un aumento intersemanal de la condición hídrica regular a sequía, aunque el 95% del cultivo implantado mantiene una condición entre normal y buena.

Respecto a la soja de primera, entre el 15% y el 30% del área implantada en ambos núcleos y en el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires ingresó en el período de definición de rendimiento. En esta última zona, la falta de humedad comienza a evidenciarse, por lo que serán necesarias nuevas precipitaciones para sostener el potencial productivo. En el caso de la soja de segunda, el 60% del área se encuentra en etapa de diferenciación de nudos.

En cuanto al maíz con destino a grano comercial, la siembra alcanzó el 91,7% del área proyectada, con demoras en el NOA, NEA y centro-norte de Santa Fe por las lluvias recientes. El 74% del maíz temprano transita su período crítico, con el 93% del cultivo en condición normal a buena, aunque en el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires la limitada disponibilidad hídrica podría comprometer el desarrollo de los lotes más adelantados.

Por su parte, la cosecha de girasol avanzó al 16,3% del área apta, con progresos en el NEA y el inicio de las labores en el norte de Córdoba. Si bien la condición general del cultivo se mantiene entre normal y excelente en el 96% del área, la escasez de precipitaciones en el sur del área agrícola comienza a afectar la condición hídrica, por lo que el informe destacó la importancia de nuevas lluvias para sostener los rindes.

Finalmente, la siembra de sorgo granífero avanzó al 83,3% de las 900.000 hectáreas proyectadas. En el NEA y NOA persisten demoras por precipitaciones recientes, mientras que en el resto del área agrícola los primeros lotes comienzan a transitar la floración con una condición general entre buena y normal.

Fuente: con información de TN