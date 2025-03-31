Kiciloff presentó un programa con créditos y asistencia para el campo y la pesca

El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó en Tapalqué el programa “Alimentos bonaerenses”, que cuenta con seis líneas para pequeños productores y busca generar “valor agregado y crecimiento genuino”. Será llevado a cabo por Desarrollo Agrario y el Banco Provincia.