Mar Chiquita: crean la primera Escuela Secundaria Agraria provincial con orientación en Pesca y Acuicultura
Funcionará en el Centro Universitario Puentes de Santa Clara del Mar y con una matrícula inicial de 30 alumnos.
Funcionará en el Centro Universitario Puentes de Santa Clara del Mar y con una matrícula inicial de 30 alumnos.
Para el rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti, se trata de "una muestra concreta del compromiso de nuestra universidad con la educación pública y el desarrollo regional".
El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó en Tapalqué el programa “Alimentos bonaerenses”, que cuenta con seis líneas para pequeños productores y busca generar “valor agregado y crecimiento genuino”. Será llevado a cabo por Desarrollo Agrario y el Banco Provincia.