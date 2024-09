La fiscalía a cargo de Ramiro González inició este martes la declaración testimonial de Florencia Aguirre, la esteticista amiga de Fabiola Yáñez que fue sugerida por la querella representada por Mariana Gallego. Ante el fiscal, se refirió a lesiones que le observó a la ex primera dama que no habrían sido producidas por "tratamientos estéticos", sino por los golpes que Yáñez se los atribuye a Alberto Fernández.

Florencia Aguirre estuvo poco más de dos horas en la fiscalía del quinto piso de Comodoro Py. Ante el fiscal federal, Ramiro González, indicó que vio "los moretones en los brazos y el ojo" de Fabiola. Cuando le consultó a su amiga el origen de los hematomas, "ella justificó a Alberto diciendo que fue un golpe involuntario, pero yo no le creí", sentenció.

En la causa por presunta violencia de género, el ex presidente tiene nueve hechos puntuales atribuidos que sustentan la acusación penal. El correlato de los episodios se construyeron a partir de la declaración de la ex primera dama.

Sobre esas circunstancias consignadas, el fiscal federal Ramiro González expresó que más allá de las calificaciones penales que darán curso a la investigación, los hechos que originan la causa “surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo”.

Puede interesarte

Para ir clarificando los hechos atribuidos a Alberto Fernández en el marco de la violencia de género, la querella pidió que Florencia Aguirre sea citada a declarar.

Ante la fiscalía, la abogada Mariana Gallego y la representante legal del ex presidente, Silvina Carriera, la esteticista relató que la ex primera dama "se sentía presa y lloraba todo el tiempo". En ese mismo sentido, reconstruyó un diálogo: “Es muy feo vivir con alguien que no te habla, no te saluda”, le habría dicho Yáñez.

Fue en ese contexto que la testigo le dijo al fiscal que "Alberto la llamaba a los gritos" y que en alguna ocasión, la ex primera dama le dijo que se "sentía presa, que no podía salir de ahí. Tenía que pedir permiso para salir".

En ese marco, Florencia Aguirre fue consultada acerca de las imágenes que tomaron estado público y en la que se le veía un ojo morado a Yáñez, como así también moretones en sus brazos. La esteticista primero explicó que los tratamientos que le practicaba a la ex primera dama "no eran invasivos" y producto de ello "no dejaban hematomas".

Al momento de explicar que los hematomas que le observó a Yáñez no respondían a "tratamientos estéticos", señaló que el 29 junio de 2021 la encontró con un hematoma en el ojo. "Me dijo que fue Alberto sin querer, pero no le creí", manifestó y agregó que "por la forma que tenía el hematoma no parecía “un sin querer”.

Puede interesarte

Tiempo después la volvió a ver con un hematoma en el brazo derecho, según su declaración. Además, sostuvo que Fabiola le contó sobre los videos e imágenes que había encontrado en el celular que perteneció al ex presidente y que se lo había dejado a su hijo Francisco. La esteticista dijo que "no podía creer que hubiera videos y fotos de mujeres desnudas en el celular del hijo".

Al mismo tiempo, afirmó que, estando embarazada, Yáñez fue "responsabilizada de la pérdida de las elecciones", algo que la ex primera dama contó en su declaración ante la fiscalía. Al respecto, la testigo añadió un dato más: "No le hablaba (por Alberto Fernández) como forma de castigo".

Fuente: Clarín