Esta semana participé, invitado especialmente por el DJ Internacional Jony Peder, de la inauguración del ciclo artístico y cultural Ciclos Pony Line, en el exclusivo hotel Four Seasons de Buenos Aires.

Desde que Jony Peder comenzó su carrera como DJ en Buenos Aires en el 2021, adoptó el tech-house como su estilo principal, fusionando sonidos funky-disco y afro-house, por los que siempre se sintió atraído.

En sus mezclas logra impregnar ese estilo propio, que busca lo disruptivo. Y es eso lo que lo ha llevado a experimentar un movimiento de unión cultural a través de la música.

Sus comienzos

Desde edad muy temprana, Jony comenzó a sentirse atraído por la música: "Formalmente el inicio de mi carrera sería en el 2021, pero en realidad viene de mucho tiempo atrás: me gusta la música electrónica desde que tenía 11 o 12 años. En esa época me encerraba en mi cuarto a grabar en cassette los temas de "Radio Energy", que en ese momento era la única radio de música electrónica. Cuando fui creciendo, e iba a las matiné, esos diez minutos que pasaban música electrónica, ese era mi momento, y yo decía "quiero toda una noche de música electrónica". En ese momento tenía 14 años".

“A los 16 o 17 años,” cuenta, “dije ‘quiero conocer una fiesta electrónica, quiero vivir todo eso desde adentro’. Y un amigo de un amigo me llevó (en el 2007, hace ya 16 años) a una fiesta con Djs internacionales de la Metrodance, que es lo que vino después de la Energy como música electrónica en radio. Ahí fue cuando dije ‘esto es lo mío’ y empecé a empaparme de música que me enriquece y que me sirve hasta el día de hoy, porque cuando estoy diseñando los sets, y me acuerdo de alguna canción que sonó hace 15 años, ahí aparece lo disruptivo: buscar un factor sorpresa que la gente no espera. Estás en tu sesión y de repente tirás un tema de hace varios años y la gente se queda flasheada".

Continúa: “Comencé a asistir a mis primeros festivales como Creamfields, Moonpark, o Southfest y a las discotecas que traían a los DJs más importantes de la escena local y mundial, como Pacha, Crobar, Palacio Alsina, o Bahrein. Cada vez que tenía la oportunidad de estar en el backstage, en cabina, observaba muy detenidamente el trabajo del DJ, las mezclas, las transiciones, los efectos; y marcaba mentalmente los tiempos y los golpes”, cuenta.

“Comencé a crear playlists con toda la música que me representaba. Comencé a crear mi propio estilo dentro del diverso mundo de los géneros electrónicos. Y a partir de ahi, me convertí en el musicalizador designado en cualquier fiesta, cumpleaños o eventos. Todos querían que conecte el celular y ponga mí musica”, relata.

Lanzamiento de su carrera de DJ

“Fue la pandemia lo que me hizo dar el salto a lo que realmente me apasiona, que es la música”, asegura. “En ese momento, conecté mucho conmigo y algo me dijo que debía seguir mi instinto. Luego de trabajar diez años en el área de Marketing, en 2021 renuncié a mi trabajo e hice el primer curso intensivo de DJ profesional. Para la segunda clase ya me había comprado los equipos para practicar en casa, y descargaba música todos los días. Llegado el verano del 2022, empecé a tocar en las pool parties que hacían mis amigos para celebrar sus cumpleaños. En marzo del mismo año me contactó el organizador de las fiestas HUMAN en Crobar, y en abril toqué en esa icónica discoteca por primera vez”.

Jony recuerda una anécdota de ese momento: “la fiesta se iba a hacer en Studio Crobar, que es la pista más pequeña de atrás. Un rato antes de que comience el evento, me llama el organizador para decirme que se habían vendido muchas entradas y que decidieron hacer la fiesta en la pista principal. Para mi fue muy fuerte, ya que por esa cabina han pasado y siguen pasando DJs internacionales que son verdaderos números uno. Y ahora era mi momento de estar en ese lugar, manejando una mezcla de felicidad, ansiedad y nervios, pero sobre todo teniendo la responsabilidad absoluta de tener el control de la pista”.

Ese es el punto de quiebre en su carrera: “A partir de ese verano mi carrera despegó, pasando por las cabinas de las fiestas más divertidas de la ciudad, como Dorothy, VIVA, Extended, Enygma, Morocco Costanera, Rush y el Pony Line".

Su experiencia en Madrid

“A mediados de 2022 me fui a vivir a Madrid para ampliar el horizonte musical y vivir la experiencia de tocar en otro país”, cuenta. “Allá viví dos años y toqué en varios clubs y bares. Hice la carrera de producción musical, que me enriqueció de herramientas para comenzar a crear mi primer tema, cuyo lanzamiento será en julio-agosto de este año”.

Sobre su experiencia internacional, Jony siguió definiendo su estilo y expandiendo sus recursos como artista: “Durante mis presentaciones en España he incluido canciones de artistas nacionales (como Trueno, Maria Becerra y Mercedes Sosa) con el fin de rendir homenaje al arte de mi país, teniendo repercusiones positivas por parte del público español. Hago referencia a esta movida cultural como algo que me retro-alimenta, ya que en España conocí varios DJs y utilicé algunos de sus temas en mis sesiones, que combinan electronica con música tradicional española, como el flamenco”.

CICLOS PONY LINE

Al respecto de su experiencia en este nuevo ciclo que se inaugura, relata: “Es a partir de esto que regresé a la Argentina con la idea de poder transmitir mi experiencia a través de la música. El lugar elegido para hacerlo fue el Pony Line, el bar del reconocido hotel Four Seasons Buenos Aires, en donde seguiré presentándome durante los próximos fines de semana”.

Jony Peder también nos cuenta un poco de cómo es el detrás de escena de estos ciclos: “La previa es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha organización, ser prolijo, ser constante, ser ordenado. Yo soy como muy estructurado, de hecho, mis tatuajes son pura geometría y simetría. Esa es mi personalidad, mi forma de ser, y creo que eso me ayuda mucho a la hora de organizar musicalmente lo que va a pasar cada fin de semana”.

Finalmente, Jony nos revela cuál es la clave de su conexión con el público, que para él tiene que ver con conectarse con esos momentos de escuchar música electrónica en la radio: “Cuando uno busca como artista qué transmitir, siempre tenés que buscar en tus comienzos, porque eso es lo que a la gente le llega”.

