Moda Mar del Plata

Moda y Cultura
Carta abierta a nuestros lectores
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El arte de la fotografía
En el escenario artístico y cultural más imponente de la ciudad, el empresario Marcelo González recibió a destacadas figuras en el marco de la celebración de los 25 años de Adrián Caballero con la moda.
Señaló Pablo Arauz, tataranieto del fundador de la ciudad, en diálogo con La 100 por los 150 años de “La Feliz”.
Junto a Eugenia Vittino, Juda Moon y Mariana Lunaz, Caballero estrenó esta nueva propuesta en el aire de La 100 Mar del Plata