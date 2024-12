Mar del Plata transita las últimas semanas de su 150 aniversario donde hubo una diversidad de homenajes, actividades y encuentros para celebrar la fundación de la ciudad.

Por este motivo, Pablo Arauz, tataranieto de Patricio Peralta Ramos, dialogó con Adrián Caballero en La 100 para reflexionar sobre su relación con la ciudad: “Estoy siempre recorriéndola, tratando de que esté en las mejores condiciones, que sea la ciudad más linda del mundo y muchas veces lo conseguimos. Es importante estar, el dar, ser comprometido con la ciudad y su gente”.

Respecto a su historia, contó que “nací en Buenos Aires, hice la primaria en el Colegio Champagnat, jugué al rugby allá y un día papá nos dice que tenemos que vivir en Mar del Plata para hacernos cargo de la sucesión de Jacinto Peralta Ramos, el primer hijo varón del fundador de Mar del Plata, Patricio”.

“Yo pensé que al principio iba a ser un sufrimiento, porque venir de pleno barrio Norte al medio de campo con farol de noche, pero papá nos hizo querer esta ciudad como pocas personas”, continuó.

En este momento, “ya he tenido hijos, mi familia, mis amigos y me cuesta horrores irme de esta ciudad. Cuando me tomo vacaciones por unos días, no veo la hora de volver. La llevo un poco en la sangre”, declaró.

Por lo que “yo cada vez que hablo de Mar del Plata también lo hago de su gente, no puedo separar a la ciudad de sus habitantes. Esa gente que la fue haciendo desde su fundación, muchas familias comprometidas y hoy digo que la hacemos entre todos. Ni un presidente, un gobernador, intendente, ni mucho menos un apellido, sino que todos lo que laburamos día a día para hacer de esta ciudad 'La Feliz'. A esa gente y a esa Mar del Plata es a la que yo me debo”, aseguró.

De modo que esta relación “es muy fuerte, tengo una historia familiar que la conozco bien, un fundador de Mar del Plata que para llegar al territorio tenía que trasladarse en una diligencia de correo de Buenos Aires tardando ocho días y ocho noches, a veces pudiendo pasar, otras no”.

“Creo que en esos momentos diagramó lo que hoy es la Ruta 2 y venía en 1860 con dos de sus hijos de 8 y 10 años. Habrá visto lo que nosotros vemos, las bondades que tiene la ciudad como para llegar acá y no querer irse más, pedir la fundación de un pueblo. Un visionario”, agregó.

Asimismo, señaló que “mi papá fue también otro visionario que te puedo asegurar que dejó la vida en Mar del Plata, un personaje declarado ciudadano ilustre. Para mí fue un referente en mi vida y en el sentimiento a la ciudad”.

En este contexto, Mar del Plata cumple “150 jóvenes años, una ciudad que ha vivido los mejores momentos de la Nación, acá han pasado las grandes cosas, festivales de cine, fiestas. Un agradecido de poder vivir con la gente de Mar del Plata, para mí no deja de ser una bendición”, concluyó.