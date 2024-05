A raíz de la celebración por los 25 años de carrera de Adrián Caballero y su inclusión a WAM, donde encabezará un programa radial por La 100 Mar del Plata y escribirá una columna semanal en El Marplatense, el diseñador aseguró que con este nuevo proyecto buscará “cambiar la historia de la comunicación en la moda, el arte, la arquitectura y la cultura”.

El Teatro Tronador será el marco de esta celebración en la que Marcelo González le dará además la bienvenida a WAM, la que se materializará en diferentes proyectos. A partir del 1 de junio se emitirá por La 100 Mar del Plata (FM 106.3) "Adrián Caballero en La 100", un programa sobre moda, arte, arquitectura, diseño y cultura, mientras que desde este domingo se publicará una columna de moda y cultura en El Marplatense. Además, Caballero se sumará con contenidos para las redes sociales y desde el canal de Youtube de El Marplatense.

“Esta celebración tiene como objeto, precisamente en los 25 años de mi carrera como diseñador, reveler la historia de cómo nació la marca y a dónde llegamos, nuestro recorrido tanto en Mar del Plata, la Provincia y el país, como en el mundo, y la creación de la Cámara de la Industria de la Moda en 2017”, sostuvo Caballero en primera instancia.

Pero en torno a la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata (CIMMAR), subrayó que les permite “llevar la moda al mundo”, como lo han hecho en España, Francia, Italia o Estados Unidos. Entonces, con un tono orgulloso, señaló: “Es un trabajo netamente marplatense, con industria de la ciudad, que marcó un antes y un después en la historia local, que no solo está ligado con la moda, sino con la cultura. Porque la manera en que nos vestimos, hablamos y nos mostramos, forman parte del aspecto cultural, por lo que siempre hablamos y estudiamos la cultura de la moda”.

En otro punto, el diseñador mencionó que ello sucede en “distintas instancias, vistiendo a celebridades en cada verano y espectáculo", desde Mirtha Legrand, Carmen Barbieri o Moria Casán, hasta Nicole Neumann, Pampita e Ingrid Grudke. Y en esa línea, recordó que a las figuras mencionadas, a quienes vistió, visitaron Espacio Clarín y que su carrera inició casi a la par de su apertura.

También, por el lado de esta oportunidad, resaltó: “Estoy sumamente agradecido a un llamado que tuve un domingo a última hora, cuando Marcelo González me convocó para esta actividad que me encanta. Me gusta la radio, la televisión y la comunicación. Y en este proceso de transformación, y con la pasión que tenemos, vamos a cambiar la historia de la comunicación en la moda, el arte, la arquitectura y la cultura. Estoy feliz de marcar este nuevo capítulo en Mar del Plata”.