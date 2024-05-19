Moda y Cultura
Carta abierta a nuestros lectores
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Se realizó un emotivo acto en el Teatro Tronador, donde el diseñador recordó su trayectoria y presentó sus nuevos proyectos.
Junto a Eugenia Vittino, Juda Moon y Mariana Lunaz, Caballero estrenó esta nueva propuesta en el aire de La 100 Mar del Plata
El intendente Guillermo Montenegro habilitó a partir de este martes la actividad del sector. El presidente de la Cámara de la Moda indicó que "se reactivará el trabajo de más o menos 4.500 personas que trabajan directa o indirectamente en industria".