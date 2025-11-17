La compañía local Teatro Sensorial a Oscuras presentará este sábado 22 a las 21:00 en El Telón (España 1839) el espectáculo Experiencia Kaia, “un viaje a través de insólitos entornos y paisajes sonoros de estimulación sensorial que generan estados de percepción aumentada, o multiplicada”, indicaron sus creadores.

Con autoría y dirección de Marcelo Altable, integran el elenco Catalina Altable, Patricia Schiel y Federico Altable, con la bailarina Elisabeth Seco y el músico Leo Mina.

“Las dimensiones del imaginario se conjugan con el límite de lo real y lo irreal, en búsqueda del bienestar en todos sus sentidos. Es que de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que vos no ves, que te enseñe a mirar con otros ojos”, indica la sinopsis del espectáculo.

En cuanto al objetivo del proyecto Experiencia Kaia, sus creadores señalaron que “desde el tránsito de los cuatro elementos, realizar el viaje introspectivo que nos lleve al descubrimiento y/o redescubrimiento de nuestro propio ser, nuestra propia esencia, nuestro bienestar”.

“Simplemente es seguir el camino de las mariposas donde encontrarás la resonancia de tu alma y la vibración de tu corazón”, concluyeron.

