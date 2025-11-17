“Boulevard Sur”: una hora de tensión y suspenso sobre las tablas

Este drama escrito y dirigido por Sebastián Amante, regresa a la cartelera local el 23 de enero a las 21 en el Centro Cultural El Telón, luego de haber sido galardonado con una mención del premio José María Vilches y otra igual en la entrega de los Lobo de Mar 2018. El Marplatense dialogó con Lola M