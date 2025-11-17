La Compañía Teatro Sensorial a Oscuras presenta su espectáculo “Experiencia Kaia”
La propuesta, escrita y dirigida por Marcelo Altable, subirá a escena este sábado desde las 21:00 en El Telón.
La propuesta, escrita y dirigida por Marcelo Altable, subirá a escena este sábado desde las 21:00 en El Telón.
Este drama escrito y dirigido por Sebastián Amante, regresa a la cartelera local el 23 de enero a las 21 en el Centro Cultural El Telón, luego de haber sido galardonado con una mención del premio José María Vilches y otra igual en la entrega de los Lobo de Mar 2018. El Marplatense dialogó con Lola M