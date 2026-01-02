Martín Bossi encabeza la taquilla y la cantidad de espectadores en Mar del Plata con La cena de los tontos, la comedia que protagoniza junto a Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en el Teatro Neptuno. El espectáculo, producido por Adrián Suar y Guillermo Francella y dirigido por Marcos Carnevale, se presenta con localidades agotadas desde su estreno y se posicionó, según datos de AADET, como la obra más vista del país en su primera semana, tanto en recaudación como en público.

Ads

La comedia francesa de Francis Veber cuenta además con las actuaciones de Esteban Prol, Guillermo Arango y Robertino “El Romi” Benemino. Cada función culmina con ovaciones de pie y una multitud que espera al elenco en la salida del teatro, al punto de obligar a cortar la calle Santa Fe por la cantidad de espectadores.

La “Bossimanía” también atrae a figuras del espectáculo. En la función de anoche asistieron Nora Cárpena, Cristina del Valle y el empresario teatral Norberto Marcos, ex marido de Fátima Flórez, quien se ubicó en la platea preferencial acompañado por Vicky Bejar, viuda del actor Rubén Carmona y amiga cercana del productor.

Ads

Puede interesarte

La cena de los tontos se presenta de martes a domingos en el Teatro Neptuno, propiedad del empresario Carlos Rottemberg, y debido al éxito comenzará a sumar nuevas funciones.

Ads