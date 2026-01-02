Laurita Fernádez

“La cena de los tontos” arrasa en Mar del Plata y suma nuevas funciones por localidades agotadas
El espectáculo que se presenta en el Teatro Neptuno está protagonizado por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández.
El espectáculo que se presenta en el Teatro Neptuno está protagonizado por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández.
Tras un cruce con Laurita Fernández, la integrante del jurado sacó a relucir sus cláusulas contractuales y dijo estar dispuesta a abandonar el ciclo: “Si no me respetan, me voy”, se plantó la integrante del jurado.
De la mano de Adrián Suar, Nacho Laviaguerre y Diego Romay presentan la comedia "Departamento de Soltero". Las funciones comenzarán el jueves 26 de diciembre en el Teatro América.