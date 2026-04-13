El miércoles 15 de abril, la escena marplatense convergerá en el clásico Dickens Pub para ser testigo de una propuesta que busca la autenticidad a través de la interpretación y la composición propia.

Ads

La cantante y compositora Morena Gianoni encabezará una velada de carácter acústico, centrada en su identidad estética de “Raíz Urbana”.

Tras un recorrido que comenzó en la comedia musical a los 11 años y se consolidó en proyectos colectivos como “Cantoras del Viento” y el conjunto infantil “Las Rupertas”, Morena atraviesa hoy un presente solista enfocado en el crecimiento vocal como instrumento principal y en la experimentación de géneros.

Ads

Puede interesarte

La noche tendrá un matiz especial, ya que servirá de plataforma para presentar en vivo “Fuego”, su nuevo lanzamiento producido por Yamir Alí, estrenado el lunes 30 de marzo.

Este nuevo material sucede a “Raíces”, el single que marcó su debut en plataformas digitales el año pasado, bajo la producción de Axeldelabuela.

Ads

En esta ocasión, la artista no estará sola. La acompañará el guitarrista y compositor Luciano Benítez, quien además de aportar su impronta en las cuerdas, compartirá obras de su propia autoría, reforzando el clima de intercambio creativo que caracteriza a la escena joven de la ciudad.