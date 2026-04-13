La cantautora Morena Gianoni llega a Dickens Pub
La cita es el 15 de abril a las 21:30hs en Diagonal Pueyrredón 3017. La compositora presentará nuevas canciones en un show íntimo.
La cita es el 15 de abril a las 21:30hs en Diagonal Pueyrredón 3017. La compositora presentará nuevas canciones en un show íntimo.
El hijo de Luis, el gran guitarrista argentino, lucirá su propio sonido en dos presentaciones que realizará este domingo 28 de febrero en Mar del Plata, por primera vez en formato de Trio, recorriendo un importante abanico de estilos, entre los que se destacan el funk, el soul y el jazz.