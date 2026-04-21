El próximo 6 de junio, a las 20:30, la prestigiosa Camerata Bariloche se presentará en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) para ofrecer su concierto titulado Clásicos de los clásicos, donde el conjunto de cámara brindará una función que incluye obras maestras de Tchaikovsky, Vivaldi, Mozart y Astor Piazzolla.

Ads

Fundada hace 59 años por músicos del Teatro Colón y la Sinfónica Nacional Argentina, la Camerata Bariloche se consolidó como el primer conjunto de cámara latinoamericano en alcanzar prestigio internacional.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado miles de conciertos y 30 giras internacionales por 35 países, representando a la Argentina en hitos como las Olimpíadas Culturales de México y Munich, la Expo-70 de Osaka y el Centenario del Carnegie Hall, además de participar en festivales de renombre en Salzburgo, Montreux y Madrid.

Ads

Puede interesarte

La agrupación posee numerosos registros discográficos realizados en Argentina, Estados Unidos y Europa, cosechando elogios de la crítica especializada por sus excepcionales méritos técnicos y artísticos. Asimismo, ha incursionado en la cinematografía nacional mediante la interpretación de bandas sonoras en films destacados como El canto cuenta su historia, Argentinísima, El Hombre olvidado, Un lugar en el mundo, Vidas privadas y Manuel de Falla, músico de dos mundos.

Entre sus múltiples reconocimientos, se destaca el Premio Konex de Platino, distinción que los consagra como el mejor conjunto de cámara en la historia de la música en la Argentina.

Ads