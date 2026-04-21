La Camerata Bariloche regresa a Mar del Plata con su concierto “Clásicos de los clásicos”.
El emblemático conjunto de cámara presentará piezas de Tchaikovsky, Vivaldi, Mozart y Piazzolla el próximo 6 de junio en la Sala Piazzolla.
El emblemático conjunto de cámara presentará piezas de Tchaikovsky, Vivaldi, Mozart y Piazzolla el próximo 6 de junio en la Sala Piazzolla.
La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica se encuentra cumpliendo 100 años de existencia en la ciudad y con tal motivo, celebrará durante todo el año con diferentes actividades culturales.