A partir de hoy, la calle Padre Dutto tendrá un sentido único de circulación de noreste a suroeste, en el tramo comprendido entre Ortiz de Zárate y Hernandarias, informaron desde la Municipalidad.

Según se indicó, la medida tiene como fin ordenar el tránsito en una zona de alto flujo vehicular.

La implementación responde a lo establecido en la Ordenanza N°26276, que solicitó la modificación del sentido de circulación para mejorar y optimizar la movilidad urbana.

Con esta disposición, se busca garantizar mayor seguridad vial y facilitar el desplazamiento de automovilistas y peatones en un sector clave de la ciudad.

