La calle Padre Dutto tiene nuevo sentido de circulación
Es en sentido noreste a suroeste, entre Ortiz de Zárate y Hernandarias. El objetivo es ordenar el tránsito en una zona de alto flujo vehicular.
Es en sentido noreste a suroeste, entre Ortiz de Zárate y Hernandarias. El objetivo es ordenar el tránsito en una zona de alto flujo vehicular.
Un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad indicó que Washington “ha sido claro en que la CPI no tiene jurisdicción en este asunto”.
En la primera jornada se notificó a más de 10 vecinos.
Lo confirmó el fiscal Fernando Castro, a cargo de la investigación del caso de femicidio ocurrido durante la mañana del martes en Alberti y Las Heras. La víctima fue ultimada de cinco disparos.