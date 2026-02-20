La Banquina de Pescadores será sede del Carnaval este sábado
Será desde las 16:00, con kermesse, feria gastronómica, desfile de murgas y un show musical de cierre.
El Carnaval volverá este sábado 21 a la Banquina de Pescadores con una programación abierta y gratuita para todo público, que incluirá kermesse, foodtrucks, desfile de murgas y un espectáculo musical. La actividad se desarrollará a partir de las 16:00.
El evento es organizado por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata junto a la ONG Carnavales Marplatenses, con el apoyo de SPI. Se trata del segundo año consecutivo en que esta celebración se realiza en el emblemático espacio del puerto.
La propuesta comenzará con una kermesse que ofrecerá una variedad de juegos pensados principalmente para niños, aunque también habrá alternativas destinadas a los adultos que los acompañen.
Durante la tarde se habilitará un paseo gastronómico con la instalación de foodtrucks, una feria de emprendedores de distintos rubros y la participación de Mercados Bonaerenses. Además, el programa FINES realizará inscripciones para el ciclo lectivo 2026.
Desde las 18:30 está previsto el desfile de murgas y comparsas, que recorrerán el espacio con sus vestuarios característicos e instrumentos musicales, aportando ritmo y color a la celebración.
En esta edición participarán las murgas Lavate y Vamos, Los Destacados de Parque Hermoso, Poderosa Kayden, Venganza de los Pobres, Batucada Vieja Escuela, Caprichosa Alegría y La Feliz Comparsa.
El cierre de la jornada estará a cargo del grupo musical La Banda de Wally, que ofrecerá un show en vivo una vez finalizado el paso de todas las formaciones.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión