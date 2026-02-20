El Carnaval volverá este sábado 21 a la Banquina de Pescadores con una programación abierta y gratuita para todo público, que incluirá kermesse, foodtrucks, desfile de murgas y un espectáculo musical. La actividad se desarrollará a partir de las 16:00.

Ads

El evento es organizado por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata junto a la ONG Carnavales Marplatenses, con el apoyo de SPI. Se trata del segundo año consecutivo en que esta celebración se realiza en el emblemático espacio del puerto.

La propuesta comenzará con una kermesse que ofrecerá una variedad de juegos pensados principalmente para niños, aunque también habrá alternativas destinadas a los adultos que los acompañen.

Ads

Puede interesarte

Durante la tarde se habilitará un paseo gastronómico con la instalación de foodtrucks, una feria de emprendedores de distintos rubros y la participación de Mercados Bonaerenses. Además, el programa FINES realizará inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

Desde las 18:30 está previsto el desfile de murgas y comparsas, que recorrerán el espacio con sus vestuarios característicos e instrumentos musicales, aportando ritmo y color a la celebración.

Ads

En esta edición participarán las murgas Lavate y Vamos, Los Destacados de Parque Hermoso, Poderosa Kayden, Venganza de los Pobres, Batucada Vieja Escuela, Caprichosa Alegría y La Feliz Comparsa.

Puede interesarte

El cierre de la jornada estará a cargo del grupo musical La Banda de Wally, que ofrecerá un show en vivo una vez finalizado el paso de todas las formaciones.