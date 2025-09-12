Desde la Dirección de Cultura, el Municipio invitó a la comunidad al concierto que la Banda Sinfónica Municipal, a cargo del Maestro José María Ulla, brindará mañana a las 20 en el Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1665.

En esta ocasión, la banda recibirá por tercera vez como director invitado al Maestro Wesley Broadnax, quien llegará desde Estados Unidos para dirigir esta centenaria formación.

Bajo su batuta, se desarrollará un repertorio variado, ya que se podrán escuchar obras de compositores como José Pina, Aaron Copland, Samuel Barber, Astor Piazzolla y la hermosa obra del español Manuel de Falla, “El sombrero de tres picos”.



Las entradas se pueden conseguir en la boletería del Teatro, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21.



“La prestigiosa y centenaria Banda Sinfónica Municipal es un organismo al servicio de la ciudad, su público, cultura e historia”, señaló al respecto el Maestro Ulla. “Este viernes tendremos un concierto súper especial, como los que hacemos siempre y continuamente. En esta oportunidad, recibiremos al prestigiosísimo director norteamericano Wesley Broadnax, quien propone un repertorio desde Andalucía, la cuna del flamenco, hasta la más hermosa música de Estados Unidos”, agregó.

En ese sentido, desde la Banda Sinfónica indicaron que septiembre y octubre serán dos meses intensos en cuanto a visitas internacionales. Además de la presencia de Wesley Broadnax, el viernes 10 de octubre la Banda Sinfónica será dirigida por el español Manuel Alejandro Romero Perálvarez, donde se podrá disfrutar de la música de compositores ibéricos como Turina, Soutullo y Vert.



Por otra parte, el viernes 24 de octubre el organismo brindará un concierto bajo la batuta del prestigiosísimo director brasilero Darío Sotelo, con el cual se abordará un repertorio basado en la música de Heitor Villa-Lobos, Ricardo Silva y otros.



“Serán dos meses increíbles en los que esperamos contar con la presencia de marplatenses y turistas, ya que ser parte de toda la experiencia internacional de cada uno de estos invitados es un verdadero privilegio para este organismo”, concluyó el Maestro Ulla.



Para informarse sobre la actividad cultural programada para los escenarios municipales, los interesados pueden consultar en: https://www.mardelplata.gob.ar/cultura.

